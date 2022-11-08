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ВСУ обратили в бегство штурмовой отряд россиян

  • 8.11.2022, 11:45
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ВСУ обратили в бегство штурмовой отряд россиян

Во время боя уничтожен танк оккупантов.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Донбассе уничтожили танк российских оккупантов, поддерживавший огнем штурмовой отряд захватчиков. После этого вражеская пехота отступила. Об этом пресс-служба подразделения сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Обнародованное видео снято беспилотным летательным аппаратом, оператор которого, вероятно, скорректировал огонь по танку из неизвестного нам оружия и зафиксировал его результат – разбитая горящая машина.

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