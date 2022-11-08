Стала известна разница между богатыми и бедными белорусами 8.11.2022, 11:54

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Общество по богатству делится на четыре большие группы.

Беларусь является страной с одним из самых низких в мире уровней неравенства между бедными и богатыми. В пандемийном 2020 году индекс Джини (который показывает имущественное превосходство богатых над бедными) опустился ниже, чем когда-либо в нашей истории. Однако в 2021 году снова немного поднялся.

Означает ли это, что в стране все равны и нет богатых и бедных? Ответ на это ищет газета «Белорусы и рынок».

По последним данным Белстата, в 2021 году ресурсы 10% самых богатых белорусов в 6,2 раза стали превышать ресурсы 10% самых бедных. 20% самых богатых жителей превосходили нижнюю двадцатку в 4 раза.

Белорусское общество делится на 4 большие группы с имущественной точки зрения. Их долю можно оценить по количеству располагаемых ресурсов (это не только деньги, но и эквивалент выращенных дома продуктов и полученных неденежных льгот), приходящихся на одного члена семьи. Расклад за 2 квартал 2022 года выглядят так:

• Более 1000 руб. – 20%.

• 700-1000 руб.– 24%,

• 500-700 руб. – 34%,

• До 500 руб. – 20% человек

Верхние 20% наверно, можно считать «средним классом» в западном понимании этого термина. Что касается самых богатых и самых нищих, то ресурсы до 300 рублей имеет 2,6% населения, а более 1,5 тыс. рублей – 6,2%.

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