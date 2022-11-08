В Петербурге завыли сирены воздушной тревоги
- 8.11.2022, 12:02
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Что происходит?
Сирена воздушной тревоги досталась и Санкт-Петербурга. Россияне говорят, что будто началась проверка систем оповещения.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы. Некоторые из них опубликовали соответствующее видео со звуками сирен.
На опубликованном видео можно услышать, как в Санкт-Петербурге раздается воздушная тревога. Россияне говорят, что из-за этих звуков им «стало страшно».
«А вот сейчас стало страшновато. В Петербурге началась проверка систем оповещения», – пишут в соцсетях жители Санкт-Петербурга.
Отмечается, что воздушная тревога была слышна в районе здания Санкт-Петербургского городского суда в Московском районе северной столицы.
«Ну что ж, россиянам придется привыкать к звуку воздушной тревоги. Возможно, их к чему-то готовят», — пишет 24tv.ua.