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В Петербурге завыли сирены воздушной тревоги

  • 8.11.2022, 12:02
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В Петербурге завыли сирены воздушной тревоги

Что происходит?

Сирена воздушной тревоги досталась и Санкт-Петербурга. Россияне говорят, что будто началась проверка систем оповещения.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы. Некоторые из них опубликовали соответствующее видео со звуками сирен.

На опубликованном видео можно услышать, как в Санкт-Петербурге раздается воздушная тревога. Россияне говорят, что из-за этих звуков им «стало страшно».

«А вот сейчас стало страшновато. В Петербурге началась проверка систем оповещения», – пишут в соцсетях жители Санкт-Петербурга.

Отмечается, что воздушная тревога была слышна в районе здания Санкт-Петербургского городского суда в Московском районе северной столицы.

«Ну что ж, россиянам придется привыкать к звуку воздушной тревоги. Возможно, их к чему-то готовят», — пишет 24tv.ua.

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