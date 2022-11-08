В 15 км от Мариуполя раздались три мощных взрыва 8.11.2022, 12:10

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Россияне как раз перебрасывали через город военную технику.

В Никольском сегодня, 8 ноября прогремели три мощных взрыва. Населенный пункт находится в 15 км от Мариуполя.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Сообщают о трех мощных взрывах в с. Никольское Мариупольского района. До Мариуполя около 15 км. Подробности выясняем», - написал он.

Напомним, что россияне продолжают перебрасывать свою военную технику через Мариуполь. В городе были замечены колонны с техникой в направлении Донецка.

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