«Квартира в центре — всего 700 рублей в месяц» 8.11.2022, 12:09

Мошенник хотел обмануть минчанина, но прокололся на орфографии.

Из-за выросшего осенью спроса на аренду жилья в Минске больше стало и случаев мошенничества. Едва не стал жертвой обманщиков и минчанин, который в поисках однушки наткнулся на объявление о сдаче квартиры возле вокзала по хорошей цене. Мужчину, который сам работает в сфере недвижимости, спасло профессиональное чутье: он заподозрил неладное после того, как «собственник» жилья сбросил ему документы на квартиру с кучей ошибок. Об истории написал Realt.by.

Минчанин Евгений рассказал, что из-за наплыва россиян найти приемлемое по цене и качеству жилье в столице стало сложнее: те перебивают цены и арендуют все подряд. Поэтому он обрадовался, увидев в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры прямо напротив автовокзала: за однушку с мебелью и новым ремонтом собственник просил всего 700 рублей (270 долларов в эквиваленте).

У мужчины завязалась переписка с собственником «Антоном». Тот заявил, что уехал по работе в Россию и вернется через несколько дней, но предупредил, что претендентов на квартиру очень много и решаться нужно поскорее. Он также расписал все достоинства своего предложения: квартира с дизайнерским ремонтом в центре города, аренда по договору, из коммуналки жилец платит только за свет, воду и интернет.

Условия Евгению понравились, и он уже был готов снять квартиру сразу после просмотра и заключения договора. К тому же «собственник» якобы согласился пойти навстречу потенциальному арендатору:

«Вы переводите рублей 250−300 в качестве залога, который пойдет в счет месяца аренды. Я в свою очередь убираю оставшиеся объявления и пишу остальным, что квартира занята. Приезжаю, мы встречаемся, вы смотрите квартиру, если все нравится — оформляем договор и переводите часть оплаты, если не понравится внешне — сразу на месте отдам наличкой», — написал он.

В доказательство своих честных намерений «Антон» предложил скинуть паспорт и документы на право собственности. Когда Евгений, который сам работает в сфере недвижимости, получил фотографию документа, все стало на свои места.

— Мне прислали полностью липовое свидетельство. Там и код агентства не тот, и разные шрифты, и отсутствуют пробелы. Ну и классика — в слове «агентство» пропущена буква «т», — рассказал минчанин.

После того как мужчина сообщил мошенникам, что подделка документов влечет за собой уголовную ответственность, они перестали выходить на связь. Объявление о квартире с сайта тоже исчезло, провисев там около суток.

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