В Минске судят замдиректора «Горавтомоста» 8.11.2022, 12:17

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Его сделали «крайним» за обрушение путепровода на Немиге.

В Минске 8 ноября начался суд по обвинению заместителя директора ГП «Горавтомост» в служебной халатности. Поводом для разбирательства стало обрушение моста на Немиге, пишет пресс-служба Верховного суда.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы или от двух до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По версии следствия, обвиняемый знал о постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода через улицу Немига в столице. Однако не организовал устранение подчиненными имеющихся дефектов на стадии, когда они являлись не опасными для сооружения и для устранения которых требовались минимальные затраты.

Как итог — 8 января 2022 года пешеходная часть путепровода обрушилась.

«Генеральная прокуратура предъявила к обвиняемому иск о возмещении причиненного ущерба», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске.

10 января Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 305 УК (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст. 428 УК (Служебная халатность).

Мост за месяц отремонтировали. Движение по путепроводу открыли ночью 11 февраля.

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