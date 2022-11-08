В России «мобилизовали» кока, пропавшего без вести на крейсере «Москва» 8.11.2022, 12:18

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За неявку ему пригрозили «привлечением к ответственности».

В Санкт-Петербурге (РФ) военкомат отправил повестку корабельному повару крейсера «Москва», который уже как полгода считается без вести пропавшим.

Об этом сообщает «Фонтанка».

«За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности», - говорилось в документе. Естественно, кок не явился.

Как рассказал «Фонтанке» один из друзей парня, на срочную службу он уехал меньше года назад. До ухода на флот он закончил железнодорожный ВУЗ и пошел работать по профилю - осматривал вагоны на станции «Сортировочная».

«В армию он не рвался - оттягивал не один призыв. Но прошлой осенью расстался с девушкой. Средств у него, чтоб решить вопрос с армией альтернативным путем, не было, и он решил, что сходит», - вспоминает друг «призывника». Друзья отговаривали его, а мать, наоборот, поддержала.

8 апреля «Москва» вышла из порта Севастополя, с тех пор кок на связь не выходил. Друзья, пытавшиеся что-то узнать о его судьбе, связались с теми, кто выжил после тех событий: «За некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел».

Изданию мать корабельного повара подтвердила, что получила повестку на сына: «Путаница какая-то была». Но говорить дальше о сыне отказалась.

Напомним, Минобороны РФ признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести. При этом российское Министерство обороны включило уничтоженный ВСУ экипаж затонувшего крейсера «Москва» в перечень «участников специальной военной операции». При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.

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