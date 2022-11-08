МОТ одобрил разработку санкций против Лукашенко 8.11.2022, 12:23

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В поддержку выступили все три группы представителей в организации.

Выработка санкций согласно статье 33 Устава МОТ может начаться за нарушение властями прав трудящихся.

В поддержку выступили все три группы представителей в Международной организации труда — правительств, нанимателей и рабочих, сообщает сайт «Радыё Свабода».

Против выработки санкций выступили Россия, Иран и Китай.

Финальное голосование состоится 8 ноября. После обсуждения Административным советом в марте вопрос вынесут на рассмотрение 111-й конференции МОТ в июне 2023 года.

Статья 33 звучит так:

«Если какой-либо член Организации не выполнит в установленный срок рекомендации, которые могут содержаться в докладе вышеупомянутой комиссии или в решении Международного Суда, то Административный совет может рекомендовать Конференции такие действия, какие он сочтет целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций».

18 и 19 апреля по Беларуси прокатилась волна обысков и задержаний активистов независимого профсоюзного движения. Правозащитники признали представителей независимых профсоюзов, попавших под репрессии, политзаключенными. В ноябре начнутся суды над ними.

В июле Верховный суд ликвидировал все независимые профсоюзные организации: Белорусский конгресс демократических профсоюзов и организации, входившие в его состав — Свободный профсоюз Белорусский (СПБ), Свободный профсоюз металлистов (СПМ), Белорусский независимый профсоюз горняков, химиков, нефтепереработчиков, работников, энергетиков (БНП), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

Международные профсоюзные организации осудили действия властей Беларуси. Комитет соблюдения норм Международной организации труда призвал руководство Беларуси немедленно восстановить право трудящихся на свободу ассоциаций.

Статья 33 применялась лишь однажды в истории: в 2001 году против Мьянмы за «повсеместное использование принудительного труда гражданского населения по всей стране властями и военными».

Тогда расследование начали в 1997-м, в 1999-м сделали вывод, что ни одна из трех рекомендаций не выполняется. Только в 2012-м санкции и ограничения сняли после того как увидели «прогресс Мьянмы в выполнении рекомендаций».

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