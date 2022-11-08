В белорусских ресторанах McDonald’s пропал Биг Тейсти
- 8.11.2022, 12:37
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Журналисты узнали причину.
Из меню некоторых белорусских ресторанов сети McDonald’s пропал Биг Тейсти. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».
Автор блога в качестве эксперимента приехал в «Мак» на Бангалор и попробовал заказать блюдо. Сотрудник McDonald’s ответил, что Биг Тейсти в наличии нет из-за проблем с поставками.
В середине октября сеть сообщила о том, что некоторые блюда из меню МакЗавтрак пропадут на время «в связи с ограничениями в цепочке поставок». Позже этот пресс-релиз удалили с официального сайта компании, но его можно найти в архиве.