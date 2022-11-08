закрыть
8 ноября 2022, вторник, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В белорусских ресторанах McDonald’s пропал Биг Тейсти

  • 8.11.2022, 12:37
  • 1,050
В белорусских ресторанах McDonald’s пропал Биг Тейсти

Журналисты узнали причину.

Из меню некоторых белорусских ресторанов сети McDonald’s пропал Биг Тейсти. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Автор блога в качестве эксперимента приехал в «Мак» на Бангалор и попробовал заказать блюдо. Сотрудник McDonald’s ответил, что Биг Тейсти в наличии нет из-за проблем с поставками.

В середине октября сеть сообщила о том, что некоторые блюда из меню МакЗавтрак пропадут на время «в связи с ограничениями в цепочке поставок». Позже этот пресс-релиз удалили с официального сайта компании, но его можно найти в архиве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко