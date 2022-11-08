Власти Индии ловят обезьяну-алкоголика, которая нападает на винные магазины 8.11.2022, 12:46

На кражи жалуются местные жители и продавцы.

По словам одного из пострадавших владельцев магазина, обезьяны кусаются, если попытаться их прогнать. Другие уведомили о произошедшем местные власти, но пока никакие меры не предпринимались.

Жители района Раэбарели в индийском штате Уттар-Прадеш заметили пристрастившуюся к спиртному обезьяну, которая часто похищает бутылки с выпивкой. На кражи жалуются как местные жители, так и владельцы винных магазинов. Об этом сообщил журналист Ангар Миша в Twitter, (перевод - «Фокус»).

Индии считается родиной макак-резусов, которые широко распространены по всей территории страны. В последние годы на фоне роста их популяции подобные межвидовые конфликты участились.

Приматолог и профессор Индийского национального института перспективных исследований Аниндья Синх рассказал, что обезьян не впервые замечают за употреблением алкогольных напитков.

По словам ученого, давно известно, что у макак может формироваться продолжительная алкогольная зависимость, что также было доказано лабораторными исследованиями.

Подобные случаи наблюдались среди макак-резусов и шляпных макак, которые обитают в северных и южных регионах Индии, но эти факты об обезьянах таких видов прежде широко не освещались.

Один из пострадавших владельцев магазина рассказал журналистам, что обезьяны кусаются, если попытаться их прогнать.

Другие владельцы магазинов в этом районе сообщили о произошедшем властям, но пока никакие меры не предпринимались.

Местные чиновники вместе с сотрудниками Департаментом лесного хозяйства сообщили, что начали поиски обезьяны.

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