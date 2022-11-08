«Парадоксальная ситуация»: названы три фактора, указывающие на бегство армии РФ из Херсона 8.11.2022, 12:45

При этом командование перебрасывает на правый берег Днепра неподготовленных «мобиков».

Военный эксперт Александр Коваленко решил высказать свое мнение относительно ситуации вокруг самого Херсона и всей правобережной части Херсонщины. С одной стороны, враг поспешно эвакуирует всю оккупационную власть, но, с другой стороны, продолжает перебрасывать на правый берег мобилизованных.

В прямом эфире телеканала «FreeДОМ» Коваленко назвал такую ситуацию парадоксальной, а также озвучил три фактора поведения оккупантов.

С его слов, на правобережье практически нет медицинских работников, а значит оперировать и лечить раненых российских военнослужащих будет некому и негде.

С правого берега враг начинает выводить часть своей артиллерии, а без нее оставшимся войскам будет сложно держать оборону. Также российское военное командование начинает в срочном порядке сворачивать все средства связи на правом берегу.

Все эти три факторы указывают на то, что полноценную оборону российские войска не смогут вести. Однако, даже несмотря на этот факт, российское военное командование доукомплектовывает взводы, батальоны, отряды вновь мобилизованными.

Элитные части, такие как десант и морпехи, переброшены на левый берег. Не исключено, что главная задача оставшихся не яростное сопротивление, а попытка притормозить контрнаступление ВСУ.

Также в Кремле уже готовят «методички» для СМИ, как освещать события на правом берегу Херсонщины.

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