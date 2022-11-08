Невзоров: Россия научилась поджимать хвост 8.11.2022, 12:55

5,782

Александр Невзоров

Как Турция не пропустила в Черное море российские корабли, которые должны были обстреливать Украину.

В начале полномасштабного вторжения в Украину Кремль отправил свои корабли в Черное море для обстрела Украины. Однако Турция не пустила суда в Босфор, и спустя девять месяцев ожидания они возвращаются в порт базирования во Владивостоке. «Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали…» - прокомментировал руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Известно, что в РФ возвращаются ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs.

Журналист Александр Невзоров отметил новое свойство Кремля, выработанное принудительно: «Россия научилась поджимать хвост. Теперь она демонстрирует свое умение всем и всюду. Еще в феврале Россия пыталась протащить свои военные корабли в Черное море, «немножечко пострелять в Одессу», но Турция нахмурилась и велела «подождать».

Разжалобить турок так и не удалось. Промурыжив Россию 8 месяцев, турки в проходе отказали. Русские посудины постояли, поржавели да и поперлись обратненько, во Владивосток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».