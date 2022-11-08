Экономист: Беларусь возвращается в конец 1980-х 8.11.2022, 13:10

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Последствием могут стать резкие литосферные сдвиги в ценах.

Экономист Дмитрий Крук рассказал о нынешних и будущих последствиях постановления правительства «О системе регулирования цен».

— О тех последствиях, о которых уже можно говорить — это массовые невыходы на работу индивидуальных предпринимателей, факты того, что определенные товары пропадали из ассортимента, — говорит Дмитрий Крук в интервью «6TV Bielarus». — Вместе с тем, есть факты где-то даже существенного снижения цен на некоторые товары, что власти пытаются рапортовать как свой успех.

Все эти вещи я бы трактовал как не столь существенные, ведь если это постановление будет и дальше всерьез применяться, рано или поздно это поведет к гораздо серьезным последствиям. В том числе к дефициту или существенному сужению ассортимента товаров.

К тому же, по словам эксперта, если удастся насыщать рынок в ручном режиме манипулирования товарами, где ассортимент будет сужаться, но до дефицита доходить не будет, может возникнуть режим подавленной инфляции.

— Мне, честно говоря, противно про это говорить терминологией девяностых, но мы практически возвращаемся куда-то туда: конец 80-х-начало 90-х. Сам термин нас отсылает к концепту плановой экономики.

На какой-то период он может создавать видимость «стабильной ситуации», но в один момент может произойти взрыв стоп-крана. Когда в экономике накоплено большое количество ценовых диспропорций, то есть соотношения между разными ценами искажены, и многие товары поставляются на пределе рентабельности или потому, что бизнесы сильно погрузились в производственную деятельность и выйти в данный момент из производства для них сложно, эта видимость благополучия может какое-то время сохранятся.

Но любой шок, например, ощутимые изменения обменного курса, может очень быстро вывести этот механизм из равновесия. Тогда после видимой частичной стабильности последствием могут стать резкие литосферные сдвиги в ценах, как это было в 90-х.

При этом Крук надеется, что отдельные элементы рациональности и здравого смысла будут сохраняться.

— И постепенно, если не само постановление и директивы будут отменены, то по крайне мере их положения будут спускаться на тормозах, выхолащиваться и по большинству товарных позиций де-факто вернется та система, которая была.

На вопрос о том, стало ли понятно, как работать предпринимателям после выпущенного постановления №713, эксперт отвечает так: какое-то прояснение ситуации появилось. Общая система плюс-минус понятна, но на практике возникает огромное количество вопросов.

— Это игнорирование здравого смысла. В целом вся канва постановления 713 — это попытка зарегулировать то, что в рыночной экономике должно работать само собой. Здесь надо либо трусы надеть, либо крестик снять.

Если хотят так регулировать цены, если мы находимся только в экономической сфере, то тогда надо говорить о плановости экономики: переименовать Министерство экономики в Госплан, создать госкоммитет по ценам и заниматься той деятельностью, которая прописана в этом постановлении.

Последнюю неделю власти пытаются зарегулировать и прописать каждый возможный случай. Это как раз-таки иллюстрация, когда ты пытаешься искусственно сделать то, что работает само по себе и ввести туда регулирования. Прописать ответы на все вопросы просто нереально.

Сейчас экономист видит два главных вопроса. Первый: позволят ли те надбавки, которые прописаны предпринимателям, бизнесу, вписаться в существующие цены, не повлечет ли это необходимость уйти себе в убыток?

— Допускаю, что ответ «нет». Поэтому, возможно, на коротком промежутке (нескольких недель, месяцев) больших новшеств в связи с этим мы не увидим.

Второй более важный вопрос: как дальше будет работать эта система, когда возникнет необходимость в повышении цен? Например, по причине того, что возрастут импортные цены, либо изменится обменный курс. Здесь уже появляется много пространств для манипуляций.

Например, фраза «контрактные цены должны быть обоснованы». Кем они должны быть обоснованы, что это значит? Это уже большая вариация для интерпретаций, — заключает экономист.

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