Путин боится «пощечины» на саммите G-20 8.11.2022, 13:10

6,128

В Кремле оценивают риски покушения на главу РФ.

Российский диктатор Путин категорически не хотел бы встречаться с президентом Зеленским на Бали, но эта встреча вряд ли в рамках саммита могла состояться.

Российский диктатор Владимир Путин до недавнего времени считал необходимым свое личное присутствие на саммите Большой двадцатки. На данный момент визит президента РФ на Бали находится в стадии обсуждения и достижения договоренностей. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Поездка на мероприятие такого уровня должна была продемонстрировать элитам внутри России и внешнеполитическим сомневающимся кругам, что Путин активен, не смотря на проблемы, уверен в победе, приемлем как партнер по переговорам для части мировых лидеров (не полный изгой), и способен оказывать влияние и поддержку в решении проблем голода и гуманитарных миссий для беднейших стран. Да и просто быть принятым в обществе 20 лидеров мировых держав уже поднимает растоптанный авторитет Путина чуть выше плинтуса. И это не говоря о возможности лично пообщаться с Байденом, Си, Шольцом или, на худой конец, с Макроном», - говорится в сообщении.

По данным канала, «Путин категорически не хотел встречаться с Зеленским, но эта встреча вряд ли в рамках саммита могла состояться». Отмечается, что основная проблема для участия Путина в подобных мероприятиях - это безопасность. Обеспечить должный уровень на Бали невозможно.

«Риск стать объектом покушения возрастает в разы. Но даже не это останавливает президента России сейчас (…), есть другая, более действительная причина. Несколько недель назад Путину поступил доклад по линии СВР, в котором содержалась информация о желании одного из лидеров стран, участника саммита, ударить Владимира Путина открытой ладонью по лицу при личной встрече, демонстрируя таким образом свое отношение к нему как к военному преступнику и подлецу. Более того, этот человек сказал, довольно открыто в своем окружении, что готов искать личной встречи с Путиным на саммите даже в обход протокола», - пишет генерал СВР.

По данным канала, рискнуть быть униженным, получив прилюдную пощечину Путин не готов.

«Сейчас, в том числе через организаторов саммита, Путин пытается получить гарантии не пересекаться со своим возможным обидчиком, но пока однозначных гарантий нет, а в таком случае риск, по мнению российского президента не оправдан», - резюмировали на канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».