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Что будет с курсами доллара и евро на этой неделе в Беларуси

  • 8.11.2022, 13:17
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Что будет с курсами доллара и евро на этой неделе в Беларуси

Прогноз от финансового аналитика.

Доллар и евро на минувшей неделе попеременно то дешевели, то дорожали. Финансовый аналитик Михаил Грачев для myfin.by прогнозирует, что будет на валютном рынке на нынешней неделе.

«Пока курс доллара остается около 2,5 рубля. Евро может вырасти в цене на белорусском рынке до 2,48−2,49 рубля. Российский рубль остается в аутсайдерах, и курс может уйти ниже 4 рублей за 100 российских рублей», — прогнозирует Михаил Грачев.

На курсе доллара, по прогнозу аналитика, могут сказаться выборы в США в Палату представителей, которые состоятся 8 ноября.

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