Украинская армия прорывается к Сватово: новые карты боев 8.11.2022, 13:43

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ВСУ наступают на Луганском направлении.

Украинские силы ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная, при этом на Донецком направлении идут упорные бои, и войска ВСУ отражают вражеские штурмы. Тем временем оккупанты продолжают «эвакуацию» населения из Херсона на левый берег Днепра.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ на Луганском направлении

По информации российских источников, 6 и 7 ноября украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Сватово. 7 ноября Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали Нижнюю Дуванку, примерно в 15 км к северу от Сватово по трассе R66 Сватово-Кременная. Кроме того сообщалось, что 6 и 7 ноября украинские войска продвигались в сторону Новоселовского, в 14 км к северо-западу от Сватово, и 7 ноября бои в районе северо-западнее Сватово приобрели «позиционный характер».

Российские военные блогеры утверждали, что части 1-й гвардейской танковой армии РФ занимают оборону в районе Сватово, показывали кадры, на которых российские военные стреляют из термобарической реактивной системы залпового огня ТОС-1 по позициям ВСУ в районе Сватово.

«Использование такого средства военного округа в этом районе может свидетельствовать либо о том, что российские войска все больше отдают приоритет обороне рубежа Святово-Кременная, либо о том, что российские войска в значительной степени израсходовали боеприпасы, которые больше подходили бы для ближнего боя», - говорится в материале.

6 и 7 ноября российские оккупанты провели ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной и Макеевки. В Генштабе Украины заявили, что 6 ноября нападения были отражены в направлении Ямполевки (17 км западнее Кременной) и в направлении Ямполя (18 км юго-западнее Кременной) 7 ноября.

Атаки на Белогоровку

Российские источники широко утверждали, что силы прокси-отрядов и группы Вагнера вошли в Белогоровку (10 км к югу от Кременной) 7 ноября после нескольких месяцев ожесточенных боев вдоль Донецкой области. При этом украинский Генштаб не подтвердил такую информацию и отметил, что 7 ноября удар ВСУ повредил подразделение чеченского батальона «Ахмат» в Лисичанске, примерно в 10 км восточнее Белогоровки.

«Российские силы, вероятно, стремятся вернуть утраченные позиции вдоль границы Донецко-Луганской области, чтобы оттеснить украинские войска от критического участка Северодонецк-Лисичанск», - пишут аналитики.

«Эвакуация» в Херсонской области

Российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап эвакуации из Херсонской области. Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября станет последним днем организованной эвакуации с западного берега Днепра на восточный.

При этом в российских пабликах утверждают, что частные эвакуации будут продолжаться с 8 ноября на фоне опасений по поводу «возрастающей угрозы для гражданского населения».

Ситуация в Херсонской области

6 и 7 ноября украинские силы продолжили кампанию по блокированию районов сосредоточения российских войск на всей территории Херсонской области.

На кадрах от 6 ноября видны последствия удара ВСУ по гостинице «Золотой фазан» в Раденске (примерно в 23 км к юго-востоку от города Херсон), где находились российские войска.

РФ укрепляет границу с украинской Харьковской областью

Российские войска, вероятно, продолжали укреплять границу со стороны северо-востока Харьковской области, проводя 6 ноября незначительные атаки через границу. На кадрах с геолокацией, размещенных в социальных сетях 6 ноября, также видно, как войска РФ роют окопы у государственной границы в Белгородской области.

По мнению аналитиков, такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы «прижать» ВСУ к северной международной границе, но не предвещают крупного российского наступления, которое оккупанты не в состоянии провести.

Российские атаки на Бахмут

Российские войска продолжали наступательную операцию в районе Бахмута 6 и 7 ноября. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска отразили вражеские атаки в радиусе 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Бахмутского, Берестова и Яковловки и в радиусе 20 км к югу от Бахмута в районе Андреевка, Майорск. , Озаряновка, Опытного 6 и 7 ноября.

Российские источники утверждали, что войска РФ взяли под полный контроль Иванград 6 ноября и продолжают вести наступательные операции к югу от Бахмута, чтобы взять Опытное по состоянию на 7 ноября.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк 6 и 7 ноября. Вражеские атаки в радиусе 27 км к югу от Авдеевки в районе Макеевки, Марьинки и Красногоровки были отбиты, отмечали в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Донецком направлении

Российские силы продолжали наступательные операции на западе Донецкой области 6 и 7 ноября. Генштаб Украины сообщил, что в эти дни украинские силы отразили атаки российских войск в районе Павловки и Новомихайловки Донецкой области.

Войска РФ могли столкнуться с дилеммой в районе Павловки, когда они должны отвести потрепанные части, но не имеют свежих сил для их замены. Российские «военкоры» утверждают, что погода и грязь на Угледарском направлении затрудняют продвижение российских войск через поля и налаживание тылового обеспечения.

Минобороны РФ реагирует на критику общества из-за потерь

7 ноября Минобороны РФ выступило с редким заявлением в ответ на обширный протест российских блоггеров по поводу сообщений о больших потерях под Павловкой Донецкой области и плохом командовании в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В российском обороннном ведомстве заверили, что потери бригады составили менее 1% убитыми и менее 7% ранеными за последние 10 дней, а вместо этого якобы украинские силы понесли большие потери.

«Дискуссия о широкомасштабных неудачах российского военного истеблишмента вышла за пределы информационного пространства военных блоггеров и все больше окрашивает социальную динамику. Неспособность Минобороны России должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, скорее всего, усугубит эту социальную напряженность на протяжении всей войны», - считают аналитики.

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