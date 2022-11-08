Названы восемь книг для отличного настроения 2 8.11.2022, 13:44

Чтение способно подарить улыбку и позволить посмеяться от души.

Сайт Marieclaire.ru вспомнил книги, которые легко справятся с этой задачей.

«Записки социальной психопатки», Фаина Раневская

«Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет»

Искренняя и остроумная Фаина Раневская никогда не стеснялась в выражениях и говорила только то, что думает. Эта женщина буквально сыпала афоризмами, ее цитаты и воспоминания собраны друзьями и знакомыми в разных книгах — в том числе, и в этой. Многие из них запомнили Фаину Георгиевну не только как актрису театра и кино, но как женщину удивительной силы характера и яркого ума.

«Плохие кошки», Марта Кетро

«Котики лишают человека рассудка, превращая в слюнявого от умиления идиота»

В книге «Плохие кошки» писательница Марта Кетро собрала истории, которые подтверждают невероятную истину: кошки — не такие милые и пушистые создания, как кажется на первый взгляд. Они могут стать домашними тиранами, нарушить гармонию и спокойствие в доме, сделать жизнь невыносимой, оставаясь при этом пушистыми мурлыкающими комочками с невинными глазами. Марта Кетро собрала двадцать авторов, которые с удовольствием рассказали о том, какими могут быть кошки на самом деле.

«Искусство стареть», Игорь Губерман

«Куда по смерти душу примут, я с Богом торга не веду; в раю намного мягче климат, но лучше общество в аду»

Игорь Губерман — поэт и сатирик, обладающий своим фирменным, не похожим ни на что юмором, всегда имел склонность делиться житейской мудростью в смешливой стихотворной форме Творчество Губермана учить нас наслаждаться каждым мгновением жизни, относиться к себе с самоиронией и не бояться наступления старости, в которой автор видит только повод осознать свою мудрость, оглянуться на прожитые годы и от души посмеяться.

«Двенадцать стульев», Ильф и Петров

«— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги? — Можно! Но деньги — вперед!»

Искрометный роман Ильфа и Петрова подарил нам множество ярких фраз и запоминающихся диалогов, которые уже стали устойчивыми выражениями. Главные герои романа, Остап Бендер и Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Киса), становятся компаньонами в дерзкой авантюре — охоте за сокровищами мадам Петуховой, спрятанными под обивкой одного из 12 гамбсовских стульев. На пути к богатству их ждут невероятные приключения и опасности, но чего не сделаешь ради своей мечты?

«Трое в одной лодке, не считая собаки», Джером К. Джером

«По-немецки я не понимаю ни слова. Меня учили этому языку в школе, но окончив ее, я уже через два года начисто все забыл и с тех пор чувствую себя гораздо лучше»

Повесть о вальяжных и невероятно смешных представителях высшего английского общества знакома практически всем еще с детства. Благодаря чувству юмора Джерома Клапки Джерома и его умению показать обычные будни в ярких, ироничных деталях, произведение получилось легким и дарит улыбку каждому читателю.

«Собрание сочинений. Том 1. Шестидесятые», Михаил Жванецкий

«Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно».

Один из самых знаменитых советских сатириков Михаил Жванецкий является культовой личностью для своих современников (и не только их), а его произведения, наполненные искрометными шутками, до сих пор пользуются огромной популярностью у читателей. Вдохновение для своей прозы автор искал вокруг себя, в том числе — в родном городе Одессе, который всегда отличался особым колоритом и удивительными жителями, полными самоиронии.

«Наши», Сергей Довлатов

«Я не буду менять линолеум, — сказал он. — Я передумал, ибо мир обречен».

В своем творчестве Довлатов преподносит действительность в ироничной, легкой форме, позволяя взглянуть со стороны на нашу жизнь и от души посмеяться над ней. По словам Бродского, в книге «Наши», собравшей 20 историй и 20 ярких характеров, звучит «негромкая музыка здравого смысла», которая помогает людям сохранять достоинство в самых немыслимых жизненных ситуациях и выходить из них с улыбкой.

«Так держать, Дживс!», Пелам Гринвилл Вудхаус

«Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что главное в жизни — это твердо знать, чего ты хочешь, и не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, будто они знают лучше».

Настоящий английский интеллигент, писатель и журналист с отменным саркастическим чувством юмора, Вудхаус стал автором легендарной серии книг о приключениях Берти Вустера и его камердинера Дживса. Истории о ленивых и бездеятельных аристократах преподнесены с должным чувством самоиронии: читатель узнает, как непросто живется холостому богачу в туманном Лондоне и как непросто найти достойную невесту, когда единственная понимающая и терпимая душа — это твой камердинер.

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