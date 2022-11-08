«Если вижу, что у человека не хватает денег, готов уступить сколько угодно» 8.11.2022, 13:53

Как в Беларуси завершается сезон сельхозярмарок.

Последний день сезона сельхозярмарок «Золотая осень-2022» – полная противоположность первому, пишет корреспондент сайта Komkur.info Дмитрий Суслов. Тот сентябрьский денек встречал теплом и солнцем, этот ноябрьский – дождем и почти зимним холодком. Кажется, погода не испугала только продавцов. В это воскресенье, около 10 утра они расположились на своем, уже привычном месте – проезжей части улицы Горького, напротив 41-го дома. И стали ждать покупателей.

Ожидание затянулось. Большинство их тех, кто хотел пополнить свои личные овощехранилища, это уже сделали. Разве что прикупить по мелочи. Килограмм яблок или арбуз. На исходе своего сезона «самая большая ягода» приятно порадовала ценой. На рынках арбуз торгуется по 1,2 рубля, на «Золотой осени» отдавали за рубль. Без учета торга. В сравнении с началом марафона ярмарок, прейскурант на его финише почти не изменился. А если какие-то ценники и переписали, то в меньшую сторону. Капусту отдавали за 50-60 копеек, помидоры – от 3,8 до 4,5 рублей, виноград – за 3,8, картофель – по 0,7-1 руб. Конечно, в среднем, плюс-минус и с учетом торга.

Если в самом начале большой сельхозраспродажи продавцы двигались в цене неохотно, то к ее исходу стали куда сговорчивее. На некоторых ценниках можно было увидеть сразу два значения: минимальное и максимальное. Оптом и в розницу? Или просто поторговаться?

Бобруйчанин Григорий Васильевич Маслобасов, по его словам, «готов уступить сколько угодно». Свой VW T4 приспособил под настоящий мини-павильон. Яблоки (по 1-1,5 руб.), лук (0,8-1 руб.), семечки (2 рубля за стакан), а еще перец, консервированный щавель и что-то из сухофруктов.

– Вы, наверно, фермер?

– Какое там, – смеется мужчина. – Свою продукцию вырастил в Рогачевском районе. Там остался родительский дом.

Как говорит собеседник, за землей ухаживает исключительно ради того, чтобы огород не зарос бурьяном. Материнская земля не остается в долгу.

– Привожу больше, чем продаю. Все, конечно, не раскупят. Что-то испортится и придется выбросить, ну а что-то раздам. Потому и цена – не окончательная. Если вижу, что у человека не хватает денег, готов уступить сколько угодно.

Есть на ярмарке и свои живые уголки. Лотки с рыбой всегда привлекают покупателей. Даже в последний день сезона ярмарок продавцы уличного павильона ОАО «Рассвет им К. П. Орловского» не скучали от отсутствия покупателей.

– Сегодня погода плохая, а так в 12 часов обычно уже все продано. А привозим мы немало – бочку на 500 литров, – рассказала продавец Екатерина Хохлова.

Пока девушка общалась с журналистом, ее помощник лихо вытащил пару карпов из пластикового суденышка, положил в пакет и стал рассчитывать очередного покупателя. Рыба никак не хотела покидать сородичей, и даже оказавшись на весах всячески выражала свой протест, пытаясь выскочить из полиэтиленового плена.

Хозяйка пасеки из Глусского района привезла в Бобруйск целый бус меда. В самой разной расфасовке - от 500 граммов до нескольких литров. Продает от семи до девяти рублей за "ноль пять". Непроданные излишки, говорит женщина, останутся в семье или пойдут на подкормку пчел.

«Золотая осень-2022» теперь уже точно – всё! Во всех смыслах. Те из горожан, кто все-таки не успел пополнить свои запасы на ярмарке, смогут это сделать на привычных торговых площадках.

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