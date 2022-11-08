«Почти три тысячи рублей за путевку и еще 660 — за банкет» 1 8.11.2022, 14:13

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Сколько стоит отпраздновать Новый год в белорусских санаториях.

Новый год уже ближе, чем кажется, так что самое время начать задумываться о том, как его встретить. Кто-то наверняка предпочтет традиционный ужин в кругу самых близких, кто-то — шумную вечеринку, а кто-то совместит приятное с полезным и поедет отдыхать в санаторий. Журналисты onliner.by решили обзвонить некоторые из них и узнать, остались ли еще путевки на праздничные даты и чего стоит ожидать там 31 декабря.

«Березка»

Изначально «Березка» строилась как место оздоровления сотрудников «Беларуськалия», но, как это обычно бывает, отдыхать там могут все желающие — были бы деньги. Находится санаторий на берегу Солигорского водохранилища. На территории, помимо лечебных корпусов, есть спа- и фитнес-центры, лыжероллерная трасса, теннисные корты, амфитеатр, велопаркинг и т. д.

Но что там с Новым годом? Пока что все туры выходного дня на эти даты уже распроданы. Цена были такие: стандартный номер с двумя раздельными кроватями обошелся бы в 132 рубля на человека, семейный с двухспальным ложем — в 155 рублей с человека. Помимо проживания и питания в эту сумму входило посещение спа-комплекса (2,5 часа в день) и фитнес-центра (2 часа).

31 декабря в «Березка» с 22:00 до 04:00 проведут новогодний банкет с ведущим и развлекательной программой. Правда, в этом году праздник пройдет без салюта.

«Радон»

В одном из самых известных санаториев Беларуси, знаменитом одноименными минеральными водами, доступных путевок тоже не оказалось. Однако в отделе бронирования нас немного обнадежили, предложив позвонить в середине декабря: вдруг кто-то откажется? Правда, заказывать тур нужно минимум на 7 дней: цена за человека в двухместном номере — 125 рублей, в одноместном — 165 рублей.

«Юность»

А вот в лечебнице со спа-центром, бассейном и комплексом бань, расположенной на берегу Минского моря, все еще есть свободные номера. Но заплатить придется минимум за 10 суток: одноместный номер стоит 243 рубля в сутки. Иными словами, готовьтесь выложить 2430 рублей за путевку. Она, к слову, санаторно-курортная: помимо проживания и питания в виде шведского стола, вам полагаются посещения бассейна с банями, а также тренажерного зала, консультация врача, массаж, грязелечение и некоторые другие процедуры.

На сам Новый год все столы на банкете уже распроданы, но можно будет попасть на концертную программу и дискотеку в холле. А еще прикупить что-нибудь в баре.

«Приднепровский»

В здравнице неподалеку от Рогачева, прямо на берегу Днепра, тоже можно забронировать номер в праздничные дни. Двухместный обойдется в 91 рубль в сутки (нужно провести минимум 7). В этот лечебный тур входят грязевые аппликации, купание в бассейне с минеральной водой, принятие хвойных ванн, ароматерапия.

31 декабря здесь запланировано новогоднее представление с приглашенными артистами (в том числе с Дедом Морозом и Снегурочкой, куда ж без них-то?), но чтобы попасть на этот банкет с праздничным меню, нужно дополнительно заплатить 180 рублей.

Солнечный берег

Этот санаторий тоже стоит на берегу Днепра. В распоряжении гостей водогрязелечебница, тренажерные залы, теннисные корты, крытый бассейн. Но, к сожалению, попасть туда на новогодние праздники уже не получится.

Плисса

Расположенная на берегу одноименного озера, эта лечебница располагает собственным оборудованным пляжем, пирсом с лодками и катамаранами, спортивными площадками (мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннисный корт), стрелковым тиром, уличными тренажерами, зонами для пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок, специально оборудованными местами для любителей рыбной ловли. На новогодние праздники осталась всего одна 5-дневная путевка (с 27 декабря по 1 января). За двоих взрослых нужно заплатить 2782 рубля. В эту сумму входит проживание, питание, аквазона, тренажерный зал, минеральная питьевая вода и фиточай.

Ну а за новогодний ужин и шоу-программу дополнительно нужно выложить 330 рублей на человека.

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