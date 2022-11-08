Путин скоро получит проблемы от собственной армии 3 Евгений Магда

8.11.2022, 14:15

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Война для России стала катализатором существующих общественных проблем.

Последние недели убедительно показали, что Путин не только плохо знает историю, но и как менеджер очень слабенький. Он пытается применить методы неэффективного воздействия, брать количество, а не качество там, где нужно действовать рационально и точно. Миф о «величии России» разрушается не только действиями ВСУ, но и протестами мобилизованных россиян.

Следует напомнить, что на старте широкомасштабного вторжения, 8 марта, Владимир Путин, поздравляя российских женщин с Международным женским днем, утверждал, что призыва резервистов по запасу не будет, а воевать в Украине будут только контрактники. Лгал хозяин Кремля уже тогда, это известный факт, однако после мощного удара по российским позициям в Харьковской области в сентябре 2022 года шило проблем их армии окончательно вылезло из мешка российской пропаганды. Была объявлена «частичная мобилизация», которая оказалась очень даже полномасштабной – сотни тысяч граждан РФ получили повестки о призыве. Несколько сотен тысяч россиян бросились в страны ближнего зарубежья, и это тоже показательный факт, ведь они были вынуждены спасаться в государствах, которые откровенно презирали в предыдущие годы.

Их скитания и проблемы заслуживают отдельной точки зрения, об этом мы еще поговорим. Теперь о другом. Хотя мобилизация в России была объявлена лишь 1,5 месяца назад, сообщения о смерти мобилизованных поступают уже несколько недель. Модель очевидна: мобилизованных военнослужащих российской армии одевают в форму, дают автомат Калашникова и отправляют на фронт практически без подготовки. Они становятся пушечным мясом в восточных и южных областях Украины, иногда своими телами создавая возможность для отступления потрепанных в предыдущих боях, но более квалифицированных частей.

Несмотря на то, что в Кремле зачистили информационное пространство с началом вторжения, а при «распространении фейков о российской армии» можно получить срок пребывания в тюрьме, инстинкты самосохранения начинают в РФ сказываться. Правда, пока что искривленным способом – в материальном аспекте. На днях на территории Ульяновской области взбунтовалось более сотни мобилизованных из Чувашии, требовавших обещанных финансовых выплат. Российским и украинским сегментами Telegram прокатились кадры общения казанских мобилизованных с офицерами и генералом, уничтожающих субординацию в российской армии. Вытащив сотни тысяч мужчин из их домов, Кремль не волновался созданием надлежащих условий для их армейской службы.

Война для России стала катализатором существующих общественных проблем – классового неравенства, имперского шовинизма, бедности и коррупции. Кажется, это строчка из учебника об участии Российской империи в Первой мировой войне. Но нет – это о 2022 году, и об этом свидетельствует указ Путина, позволивший мобилизовывать в ряды российской армии осужденных за тяжкие преступления (еще совсем недавно это разрешалось только Кремлевскому повару Пригожину). Три недели назад военнослужащие-таджики расстреляли более двух десятков мобилизованных, потому что были возмущены пренебрежительным отношением к исламу.

Украина дает Путину простой урок: чем дольше будет продолжаться война, тем больше у него будут проблемы с собственными гражданами. Их становится столько, что спрятаться за ними за бронированной дверью собственного бункера не удастся. Более того – демифологизация России продолжается растущими темпами, и остановить этот процесс Кремль не в состоянии.

Евгений Магда, Site.ua

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