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«Усатый нам не друг»

  • 8.11.2022, 14:23
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«Усатый нам не друг»

Происходящее в белорусских супермаркетах шокировало покупателей

В паблике «Жодино-Онлайн» пользователь показал булочки на витрине популярного супермаркета. Если присмотреться, можно увидеть не только крошки и семена, пишет ex-press.by.

Пост не оставил равнодушными жодинцев. Один из них заметил: «Между вторым сверху пирожком и петлёй сидит обыкновенный прусак». Кто-то написал: «Усатый нам не друг». Некоторые комментаторы утверждают, что в фотографиях тараканов на прилавках нет ничего удивительного, «они бегают во многих магазинах».

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