Андрей Санников о ситуации в Беларуси: Котел вот-вот взорвется 1 8.11.2022, 14:23

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Андрей Санников

Триггеров и «спусковых крючков», которые могут спровоцировать развязку, очень много.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников дал интервью крупному украинскому Yotube-каналу «Фабрика новин».

В ходе разговора с украинским журналистом Юрием Бибиком Андрей Санников обратил внимание на то, что Лукашенко — полноценный участник войны в Украине:

— Украинские военные к нему так и относятся, рассматривают различные варианты вхождения российских или российско-белорусских войск. Самое опасное направление, конечно, это Киевское. Посмотрите, какая истерия сейчас в России. С одной стороны — огромные потери, с другой — публичные лица еще больше нагнетают ситуацию. Это говорит о том, что будут постоянно обсуждаться различные варианты входа войск из Беларуси.

Нужно понимать, что в Беларуси то, что говорится Лукашенко и делается на самом деле — разные вещи. Если он говорит, что «мобилизации не будет» — значит она будет. В Беларуси уже идет «скрытая мобилизация», идет призыв резервистов. Власти впервые признали, что на белорусских полигонах обучаются российские «мобики». Опять же, это ответ на вопрос, чего ждать от Лукашенко.

«Курок общественных волнений в Беларуси взведен»

Белорусский оппозиционный политик считает, что Беларусь стоит на пороге общественного взрыва:

— В армии сегодня служат белорусы, которые вышли на протесты в 2020-м году и сказали Лукашенко: «Пошел вон!» Сегодня призывать людей, которые ненавидят его режим и давать им оружие — персональная опасность для Лукашенко.

Белорусы взволнованы, ищут какие-то выходы. Кипение продолжается много лет (до 2020-го все закипало, а 2020-м — закипело), попробуй накинь на этот котел «крышку репрессий». Он вот-вот взорвется. Страх белорусов и поиски выхода из ситуации предупреждают нас, что стоит ждать общественного взрыва.

Может быть много триггеров. Лукашенко сделал Беларусь легальной целью для ударов со стороны Украины. Может последовать законный ответ на любое вторжение или массированные бомбардировки, которые происходят сейчас. Наверное, высшее командование Украины решило, что пока не стоит отвечать ударом на удар. Но если эти «недовоенные» перейдут границу Украины — это станет поводом для легального удара по военным объектам, а также объектам режимного управления.

Взрыв может спровоцировать давление, которое постоянно происходит. Недавно прошли стихийные забастовки предпринимателей, которые являются «давней любовью Лукашенко». Он их называет «вшивыми блохами», всячески пытается избавиться от них. Ведь любая свобода предпринимательства предполагает свободное обращение в рыночных условиях. Даже при отсутствии рынка предприниматели ищут рыночные решения по своему бизнесу, что вызывает ненависть к ним со стороны режима.

Из-за непомерных налогов и каких-то требований предприниматели бастовали. Их удалось частично успокоить, но видно, что Лукашенко бросается из стороны в сторону.

В Беларуси аресты и суды не прекращаются ни на день. Конечно, это показатель, что атмосфера в стране просто ужасная. Но с другой стороны — это показатель того, в каком страхе живет Лукашенко, ему нужны жертвы каждый день и он чувствует себя в серьезной опасности, раз гоняется за пенсионерами, учителями, подростками инвалидами и сажает их в тюрьмы.

Триггеров и спусковых крючков, которые могут спровоцировать взрыв — много. «Курок» общественных волнений в Беларуси взведен.

«Антигитлеровская коалиция не разговаривала с Гитлером, а воевала с ним»

Андрей Санников критикует Запад за то, что он не спешит с помощью Украине, а отдельные политики хотят вести диалог с Россией:

— НАТО, которое обладает потенциалом приструнить зло, делает это дозированно. Поставляют какое-то оружие Украине не по списку и смотрят, выживут ли украинцы с этим вооружением или нет.

Вместо того, чтобы разблокировать ленд-лиз, который, как я понимаю, заблокирован до сих пор, идут дебаты. Вместо того, чтобы прекратить эти дебаты и разговаривать только о том, насколько сегодня Россия угрожает Европе и всему миру. Дебаты в Германии закончатся очень быстро, когда русские танки пойдут на Берлин. Вот об этом нужно говорить, а не производить какие-то бесчеловечные опыты над героями-украинцами, которые своими жизнями спасают весь мир.

Вроде бы, мир изменился, но многие продолжают жить старыми понятиями: «А, может, поговорить?» С кем сегодня говорить? Была антигитлеровская коалиция, она не разговаривала с Гитлером, она с ним воевала.

Лидер «Европейской Беларуси» уверен, что Лукашенко будет выполнять приказы Путина в войне против Украины:

— Он несамостоятелен в принятии решений. Видимо, было указание: «Что хочешь делай, но призывай людей, чтобы мы объявили о создании совместной региональной группировки».

Эта группировка не новая, она прописана в лукашенковской и путинской военной доктрине. Дело в том, что решение должен принимать какой-то их орган, «высший совет». Понятно, что это декорация, но, тем не менее, даже формальности не были соблюдены.

Раз группировка совместная, то для нее будут нужны и белорусские солдаты. Вот такой нехитрой ложью, которая всем видна, прикрывается все большее физическое вовлечение Беларуси в войну.

Путин не отдал приказ, чтобы показать, что у него есть такой союзник. Ведь было голосование в ООН по вопросу о территориальной целостности Украины. Пять государств проголосовало против, самые отъявленные диктаторы — Путин, Лукашенко, Мадуро, КНДР и кто-то пятый. Вот такая прекрасная компания.

Не зря власти признали, что российские «мобики» готовятся на территории Беларуси. Формируется ударная группа. Из Беларуси вторжение может идти по нескольким направлениям — до четырех, как подсчитывают военные эксперты.

Что касается Лукашенко, он не будет отдавать приказ, а только лишь ретранслировать. Это уже не политическая фигура, а только рупор и ретранслятор.

«Полетят головы ближайшего окружения диктатора»

Насколько сильно белорусская номенклатура инфильтрирована российскими агентами? Андрей Санников считает, что у Кремля нет необходимости содержать большую агентурную сеть в Беларуси:

— Вопросы, которыми занимается агентура — сбор информации или какие-то другие действия, направленные против государства, где они работают — полностью находятся в ведении Путина и Лукашенко. Кремлю хорошо известно и состояние армии, и настроения внутри лукашенковского аппарата.

Есть доносчики. Агентура, возможно, присутствует в специфических областях. Может, в области сбора информации о настроениях внутри общества, но для этого используется агентура внутри оппозиции. А оппозиция очень сильно напичкана агентами.

За 28 лет правления Лукашенко не может не быть агентуры в оппозиции, задача которой также является поддерживать режим.

Все сведения, которые в нормальном государстве являются тайной, предоставляются Лукашенко Москве по первому требованию и без требования. Ведь ему сейчас нужно показать, что он «тоже что-то может». Может автоматы без рожков, с которыми он бегал, показать как «современное оружие».

Турбулентность, в которой находится режим Лукашенко, приведет к тому, что «полетят головы» ближайшего окружения белорусского диктатора:

— Лукашенко никому не доверяет, это свойство диктаторов. Путин также никому не доверяет. Возможно, какое-то время службе охраны, но их тоже нужно менять, ведь это опасно. Лукашенко и Путин начали сдавать тех, кто когда-то был их друзьями. Давайте на примере Путина: есть история Бориса Березовского, который был главным архитектором и финансовым спонсором прихода Путина к власти.

В Беларуси постоянно сидит, потом выходит, а затем опять сидит бизнесмен Юрий Чиж, который все время снабжал Лукашенко деньгами. Подозрительность возрастает, особенно в турбулентные для диктатуры времена. И головы будут лететь, особенно у близкого круга. Мы видим, что происходит в России, это касается не только военного руководства, которое постоянно меняют, увольняют и даже убивают. Думаю, смерти некоторых бизнесменов и чиновников не обошлись без участия личной охраны Путина и ФСБ. Точно такая ситуация и в Беларуси. Ведь это их натура. Иначе нужно было бы что-то человеческое найти у этих диктаторов, а я этого не вижу.

«Лукашенко должен покинуть свой пост и провести новые выборы»

Единственным источником гарантий для Лукашенко может быть белорусская оппозиция. Разговоры о том, что какие-то страны могут взять на себя какие-то обязательства перед диктатором, Андрей Санников считает «вбросами» со стороны спецслужб:

— Никаких гарантий для Лукашенко не может быть, да он их и не ищет. Диктаторы подвержены подозрительности, мнительности, паранойе. Какие у них могут быть гарантии? Думаю, это вбросы со стороны лукашенковских спецслужб, что он может куда-то сбежать. Деньги, наверное, диктатор где-то держит. Были расследования, что часть он держит в Венесуэле, где они их «зарывали» в строительный бизнес, часть когда-то была в Югославии.

Лукашенко никому не может поверить, даже если он уедет на какой-то остров — даже это не будет гарантией. Поэтому со стороны оппозиции было одно предложение, все эти долгие годы правления диктатуры: «У тебя гарантии, парень, могут быть только в Беларуси. Только мы можем гарантировать тебе справедливый суд и жизнь, несмотря на все преступления». Потому что довел страну до ручки и полной нищеты, по сравнению с тем, что могло быть в Беларуси и по сравнению с нашими соседями.

Пусть проведет честные выборы и покинет свой пост — тогда многое простится. Гарантии могут быть только в своей стране. В Китае? Я бы, наверное, хотел, чтобы он улетел в Китай. Потому что там он моментально останется и без денег, и без прикрытия. Там также есть «прекрасные» концлагеря. Скорее всего, вот такое будущее может ждать Лукашенко, который никому не нужен.

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