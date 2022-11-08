«Говорили, только по днищу нужно пару латок подложить» 6 8.11.2022, 14:45

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Белорус купил Mercedes, который не хотели брать даже перекупы.

Случаев, когда на «вторичке» приобретается подержанный автомобиль с нюансами, предостаточно.

Чаще всего по незнанию покупатели не решаются отстаивать свои права, оставляя машину себе.

Естественно, в подобных ситуациях все затраты ложатся на плечи нового владельца.

История от av.by могла стать одной из таких, однако не стала. По крайней мере, пока.

Портал рассказал, как житель Ивацевичей купил за 2 000 долларов Mercedes-Benz, который оказался настолько ржавым, что за его восстановление отказались браться кузовщики.

«Говорили, только по днищу нужно пару латок подложить»

Сергей работает в Ивацевичах, а в небольших городах, как известно, отыскать бэушную машину за недорого трудно. «Живую» – вдвойне. Мужчина нуждался в универсале для своей семьи. Подходящий вариант обнаружился в Бресте – туда белорус и отправился.

– Я искал конкретно Mercedes-Benz C-Class в универсале, причем рассматривал предложения довольно долго – на протяжении пары недель. На руках была небольшая сумма, которую мог потратить на покупку, также оставлял неприкосновенный запас на случай ремонта и обслуживания. Ценовой диапазон – от 1 500 до 3 000 долларов, – рассказывает Сергей.

– В этом промежутке попался вариант в Бресте за $2 000 в эквиваленте. Я заинтересовался, позвонил, – вспоминает белорус. – Мне ответили, что машина в хорошем техническом состоянии, окрашена и переварена. Разве что по днищу стоит пару латок подложить, а в остальном, мол, безупречный автомобиль.

– «Мерседес» сняли с учета после внесения мной задатка в 250 рублей, и затем я приехал забирать авто в Брест. Внешне кузов действительно выглядел неплохо: свежее ЛКП, отполированное к тому же. Собственно, визуально замечаний не возникало. На днище лежала черная мастика, поэтому складывалось впечатление, что машина хорошо обработана. Думал, пару латок – это не беда.

– По дороге в МРЭО хозяин стал рассказывать, что он заменил стартер, а два месяца назад окрашивали кузов и переваривали пороги. Из необходимых работ – масляный сервис. Уточнял, якобы, когда разбирали автомобиль под покраску, местами повредили проводку, поэтому иногда бывают проблемы со световыми приборами. Это все действительно легко устраняется. Собственник сразу предупредил, что подвеска слабенькая и ее потребуется обслужить.

По словам Сергея, 16 сентября была оформлена сделка купли-продажи.

«Машина – в труху, а поверх сгнившей силовой – пена и мастика»

– По приезде в Ивацевичи я сразу оставил «Мерседес» на СТО, чтобы мне решили проблемы по ходовой. Самое интересное – гаражник даже не заметил, в каком состоянии кузов, а подвеску сделал абы как, перекрутив крепежные болты. Только запчасти обошлись в 730 рублей. Спустя две недели владения подставка под аккумулятор, стоящая сзади, отслоилась, из-за чего он начал выпадать – мог даже во время движения. Я увидел, что там образовалась дыра, которая была запенена и замазана мастикой.

– Визуально оценив багажник под обшивкой, я увидел, что там нет живого места: все запенено, а сверху положена мастика. Видимо, это те точки, о которых говорил прошлый владелец. Понимая, что машину нужно подварить, особенно перед зимой, я решил вплотную заняться «Мерседесом», чтобы спокойно ездить на нем дальше. Я живу не в самих Ивацевичах, а в девяти километрах от города, поэтому детей каждый день нужно возить в школу, жену – на работу.

– Когда привез к ребятам на СТО, они уточнили, что работы будут стоить 1 000 рублей, с чем я согласился. Надо же отремонтировать! Мастера стали снимать обшивку, а у них в руках остались лонжероны – отвалились. Мало того что они подваривались когда-то, так еще тоже были запенены. Сверху по традиции лежала мастика. Собственно, днище представляло собой не решето, а одну сплошную дырку.

– Стали подбираться к передней части автомобиля – отвалился правый стакан. Хотя визуально он смотрелся более-менее, по факту оказался трухой: дотронулись – и он умер. Лонжерон под правым крылом, к которому крепится подвеска, был треснувшим и сгнившим. Собственно, в любой момент подвеска могла обвалиться прямо на ходу, а я же детей возил на этой машине! Специалисты вынесли свой вердикт: «Мерседес» восстановить невозможно, браться за это они не будут.

После такого поворота событий Сергей связался с прошлым владельцем универсала и описал ситуацию. Ответ вкратце был следующим: «Мастера просто хотят нажиться на тебе. Все решаемо, и машину можно восстановить». Полную запись разговора житель Ивацевичей предоставил редакции av.by.

– Естественно, после диалога с продавцом я стал обращаться к другим сварщикам. Первый, второй и третий подтвердили: автомобиль сгнил в труху. Восстановить его возможно, но за стоимость, превышающую цену «Мерседеса». Живое железо начиналось только под торпедо, так что варить там было особо не к чему. Грубо говоря, после полного ремонта (считайте, реставрации) ржавчина пошла бы дальше, а универсал все равно отправился бы в утиль.

Сергей во второй раз позвонил бывшему хозяину, который завел свою песню о том, что тоже купил проблемный автомобиль с неисправным двигателем. Мол, приобретение «бэушки» – сплошная лотерея.

– Да, я с ним согласен, что можно взять вариант с неисправным мотором. Но кузов – это не двигатель. Он не может сгнить одномоментно, — сетует белорус. – «Мерседес» явно разрушался годами, так что владелец не мог этого не заметить. Он утверждает, будто не притрагивался к днищу, хотя пена и мастика, повсеместно находящиеся в автомобиле, очевидно свежие. – Его слова про переваренные пороги – тоже неправда. Они были не обновлены, а подхвачены в нескольких местах, так как не к чему их варить. В конце разговора хозяин сказал, что ничем не может помочь, и бросил трубку. Уже потом в автомобиле поддон стал пропускать масло. Видимо, прокладка приказала долго жить, – рассказывает Сергей.

– По сути, сейчас у меня остается два варианта. Первый – сдать авто в утиль, достав оттуда все мало-мальски пригодное. Второй – обращаться в суд. Насколько я понимаю, договориться с этим человеком невозможно. Он не видит никакой проблемы, хотя изначально рассказывал о необходимости установки парочки латок. По факту – дыры.

– Предполагаю, машину сделали, чтобы она кое-как ехала, а потом продали. Когда очевидно, что автомобиль – «шрот», то на него и цена должна быть соответствующая – максимум тысяча долларов, плюс нужно честно указать все проблемы. Здесь же я заплатил две, ожидая увидеть технически исправный «Мерседес», пускай возрастной и с некоторыми нюансами. Продавец утверждал: достаточно вложить 500 долларов в машину – и она будет вечной! Но оказалось совсем не так...

Я сам выставлял за 1 000 долларов этот автомобиль на продажу, указывая, что «Мерседес» требует восстановления, но даже перекупы не захотели его брать: там не к чему варить кузов! Сейчас я ищу СТО, чтобы можно было сделать оценку экземпляра. Возможно, в дальнейшем результаты пригодятся мне в суде.

Продавец: «Есть товар – есть купец. Хочешь – бери, не хочешь – ищи дальше»

Хотя в распоряжении редакции были две записи разговора Сергея с бывшим владельцем «Мерседеса», журналисты все-таки решили связаться с мужчиной и выслушать его версию произошедшего. Отметим, что бывший владелец не стал отрицать, что передвигался на этом автомобиле. А вот что касается серьезных проблем по кузову.

– Сначала дали объявление… Указали, что есть нюансы по днищу, – сбивчиво начинает прошлый хозяин. – По днищу и салону мы ничего не разбирали. Получается, что автомобиль был покрашен, переваривались арки, низы дверей, крышка багажника и пороги. Изначально мы сказали: нужно варить днище. В каком состоянии оно находилось – мы не знали. Ну а дальше что… Показали машину: устраивает – хорошо, нет – не бери. Никто никого не заставлял и не обманывал.

– А долго вы владели этим Mercedes-Benz?

– Автомобиль у меня был пять лет. Никаких латок по днищу не делали – просто указывали, что нужно варить, а в каком оно состоянии было, я не знаю. Все, что нужно было, подваривалось и подкрашивалось. Как говорится, есть товар – есть купец. Хочешь – бери, не хочешь – ищи дальше. Цена по рынку была даже немного занижена – всего 1 900 долларов.

– Если бы «Мерседес» разбирался, то я уже сам доводил бы его до ума и дальше ездил лет пять еще. А он (Сергей. – Прим. ред.) так поставил вопрос, будто там уже всему хана: машина – «труп», и мы ни о чем его не предупреждали. С его слов, он загнал к одним, ко вторым – и никто не хочет браться варить авто. Я все ситуацией этой не владею. Если у меня через километр после покупки «стуканул» двигатель – это уже мои проблемы.

– Но вы ведь понимаете, что мотор и силовая конструкция – разные вещи. Двигатель может сломаться внезапно, а кузов коррозирует годами. Судя по присланным Сергеем фотографиям, состояние силовой конструкции близко к аварийному. Неужели это нельзя было заметить?

– Еще раз говорю: я машину ни разу не разбирал! Не снимал обшивок и сидений, – твердит мужчина.

– А проводился ли техосмотр или плановое обслуживание/осмотры кузова?

– Ничего не проводилось. Загнал в гаражи на переварку порогов, арок – и все! Да будь у меня какая-то лишняя наличность, я сам бы всем занялся. Нет там ничего такого, что нельзя было бы решить. В тот момент я не обладал лишними деньгами на устранение каких-то нюансов. Мне говорили, что нужно будет варить днище, – это я знал и предупредил покупателя. Я же на этой машине пять лет ездил, и ничего страшного не произошло! Знал бы, что сейчас новый хозяин начнет мне что-то предъявлять, – пользовался бы машиной дальше сам.

Юрист: «Суд по этому делу будет интересным и непредсказуемым»

С просьбой прокомментировать данную ситуацию журналисты обратились к юристу Ивану Сергеевичу Райкевичу.

– Основная сложность подобных дел заключается в том, что к сделкам между физическими лицами не применяется закон «О защите прав потребителей». Руководствоваться приходится нормами Гражданского кодекса, а значит, и бремя доказывания, что автомобиль продан некачественный, что от него были скрыты недостатки, ложится на покупателя.

– При этом, согласно ст. 439 Гражданского кодекса Республики Беларусь, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

– Если в автомобиле сгнили силовые элементы кузова, причем настолько, что его ремонт далее невозможен, то можно говорить о возврате такого товара продавцу. В соответствии со ст. 445 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;

2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.

– Стоит обратить внимание и на то, что продавец предупреждал о неких проблемах в силовой конструкции автомобиля, а в соответствии со ст. 446 Гражданского кодекса Республики Беларусь продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Другими словами, суд по этому делу будет довольно интересным и непредсказуемым.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, перед заключением договора купли-продажи транспортного средства целесообразно проверить автомобиль на СТО, – рекомендует Иван Сергеевич. – Получить заключение о его качестве от специалистов, наличии тех или иных проблем. В таком случае вам будет гораздо проще принять решение о заключении сделки, а также минимизировать риск приобретения товара ненадлежащего качества. Да, это стоит денег, но проверка автомобиля на СТО в любом случае будет дешевле и быстрее, чем суд. А главное – это абсолютно не затратное по нервам мероприятие.

Юрист также добавил, что подобные ситуации разрешаются лишь в суде, если продавец и покупатель не смогут решить конфликт в мирном порядке.

На данный момент Сергей не знает, как ему поступать. С одной стороны – стоит обращаться в суд, однако мужчина понимает, что это повлечет дополнительные финансовые и, самое важное, временные затраты. Сейчас Mercedes-Benz передали знакомому специалисту, который будет осматривать машину и решать, возможно ли ее реанимировать, или проще демонтировать пригодные для разборки запчасти, а кузов сдать в утиль на металлолом.

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