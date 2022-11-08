«Когда-нибудь в психиатрии появятся термин «синдром Тертеля» 8 8.11.2022, 15:05

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Иван Тертель

Как белорусы реагируют на рассказы силовиков о «вторжении НАТО».

Глава КГБ Иван Тертель испугался американских военных, которые «готовятся войти в Беларусь». А секретарь лукашенковского «совета безопасности» Александр Вольфович и вовсе начал угрожать Польше и всей Восточной Европе.

Сайт Charter97.org посмотрел, как на это отреагировали белорусы.

«Прислужники бульбофюрера все каких-то врагов ищут, угомонились бы уже со своими больными фантазиями».

«Тертель, даже в твоем бреде есть один интересный момент: ты и твой приказчик-гауляйтер боитесь этого «вторжения»! А вот население Беларуси ждет и с радостью их встретит как освободителей! Может, скажешь, почему так получается и кто в нашей стране лишний и враг народа?»

«Все эти якобы «белорусские генералы» работают на имперскую политику Москвы. А офицеров-патриотов суверенной Беларуси в силовых ведомствах начали изгонять с 1994 года».

«У белорусов есть настоящие герои, настоящие офицеры. И когда они вернутся на родину, всяким лукашистам и ябатькам мало не покажется».

«Милости просим. С нетерпением жду освобождения Беларуси и суда над бандой лукавого».

«Калі 101-ая брыгада ЗША зойдзе ў Беларусь, то народ Беларусі будзе яе сустракаць з кветкамі ды з хлебам соллю. Партрэты і чырвона зялёныя анучы лукавага па ўсёй краіне будуць ісці ў агонь і на сметнік».

«Да быстрей бы они уже зашли и избавили всех от этих тертелей-агрофюреров!»

«Дай Бог, что бы зашли. Пусть только для нас оружие захватят — будем в первых рядах эту гниду кгбшную давить».

«А Тертель не вспомнил, с чего вся эта эскалация в мире началась? Первопричина всего того, что может закончиться ядерной катастрофой? Аннексия Крыма Россией, а затем и полномасштабная война против суверенного государства. Российская агрессия, в которой союзником агрессора стал режим Лукашенко. И нечего перекладывать вину на Запад. Российский фашизм, а с ним и его союзник белорусский режим, как раз и являются угрозой всему человечеству. Фашизм без войны не может существовать. В истории такое уже было».

«Наличие врага — необходимость для существования огромного количества силовиков. Если врага нет, они его придумают».

«Идиоту надо лечиться, пока Польша не оккупировала лечкомиссию!»

«Когда-нибудь в психиатрии появятся «синдром Тертеля», «болезнь Путина», «клиника Соловьева-Скабеевой»... Как сегодня есть болезнь Паркинсона, Боткина, Альцгеймера... Наблюдайте, психиатры (не трудовые коллективы), а именно специалисты. На таких пациентах вы легко сделаете и кандидатскую, и докторскую, и серьезно продвинете психиатрию как науку! Жаль, что я офтальмолог и почти на пенсии. Вот бы начать все сначала».

«Любая форма фашизма всегда калечит психику. Как целой нации в целом, так и особенно тем, кто по недомыслию или шкурным интересам служит фашистскому режиму. Ведь фашизм и есть отклонение от нормы развития человеческого общества. Он несет только бедность, войны и разруху. Человечество уже один раз справилось с коричневой чумой. Теперь очередь уничтожить красную чуму».

«От своего бессилия и недалекого проигрыша они пытаются кошмарить страну и трудовой народ. А не вы ли привели Беларусь и народ к этому плачевному состоянию? Что, украсили вас санкции? А в одном окопе с Россией давненько блох не ловили?»

«Белорусы вас не просили и не давали права объединяться с агрессором, завозить в страну оккупантов. Это вы загнали страну в петлю и опозорили ее. У белорусского народа нет врагов. А ваши враги, которых вы придумали и создали на ровном месте — они только ваши. Вот и рассказывайте о них друг другу, нам это не интересно. Народ с вами давно живет раздельно, если вы еще не поняли. Так что, Тертель, зря не тужься, а то глаза выпадут».

«Тертель, ты высказал мечту белорусского народа! Мечты имеют свойство материализоваться! Твой синепалый таракан и ты получите по заслугам!»

«Если вдруг рванут ВС из РБ в Украину, не исключаю вариант входа 101-й ВДД США в Беларусь. А войдут они вместе с калиновцами. Караваи, чай, кофе на подготовке».

«Верю! Войдут! Банда Лукашенко уже всех достала! Чем защищать будете синепалого? Бюджет в 760 миллионов и золотовалютные резервы в 7 миллиардов по современным меркам хватит на два дня войны. Вы только против безоружных умеете воевать, а войска НАТО могут освободить Беларусь за три дня».

«Лукавый своим психическим вирусом заразил все свое окружение. И теперь у корыта одни психи. Может, Путину тоже своего вируса подкинул?»

«Вот интересно на кого эти выступления рассчитаны? Наверное, на выживших из ума дементных старушек, которые думают, что еще живут в СССР? Или на спитых в хлам ябатек, которым кроме «чернила» и телевизора ничего не надо больше в жизни? Нормальные люди точно этому бреду не поверят. Все знают, кто наш враг и какой конец у всех этих мерзавцев будет!»

«В ответ на все, что сделано режимом с начала этой войны, Украина имеет полное моральное право разнести белорусские военные базы и аэродромы, представленные оккупантам для нападения. А то и случайно по бункеру попасть. Колхозная крыса уже не знает, с какого корабля бежать».

«Это чучело, трясясь от страха, озвучивает вложенное ему тараканом. Хотя сам хотел бы драпануть куда подальше прямо сейчас. Да сам на крючке. Белорусская картонная армия — повод для смеха любого, даже не эксперта. Силы — ноль, боевого опыта — ноль. Желания воевать — ноль. Они пригодны только для войны против безоружных».

«А у этой тараканьей банды кругом враги. Эти слабовики действуют по специальному поручению от Кремля, а РФ почему-то врагом не считают, хотя это самый первый враг Беларуси».

«Ребятки, это дикий панический страх. Все понимают: и приближающийся крах России в Украине. И, соответственно, их сокрушительный разгром. Потом и до лукашистов дойдет. Вот и началась истерия от безысходности», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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