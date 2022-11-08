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Польский эксперт: Белорусское государство захвачено бандюганами

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  • 8.11.2022, 15:19
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Польский эксперт: Белорусское государство захвачено бандюганами
фото: tut.by

Белорусы — европейская нация.

На данный момент следует геополитически воспринимать Беларусь как часть России.

Такое мнение в беседе с политическим аналитиком высказал польский эксперт Пьотр Кульпа, пишет hvylya.net.

«Беларусь — государство европейское, а белорусы — европейцы. Просто государство захвачено бандюганами. Разница между Украиной и Беларусью в том, что здесь было несколько олигархов, а там — один. Построили такую систему», — сказал он.

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