За сентябрь и октябрь по политическим делам задержали минимум 450 человек 8.11.2022, 15:44

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Волонтеры подчеркивают, что на самом деле задержанных людей больше.

За сентябрь и октябрь только в Минске по политическим административным делам задержали минимум 450 человек. Минимум 25 человек были отправлены на повторные сутки, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных». Эти сведения неполные, подчеркивает канал.

Перезадержание — это когда человек формально отбыл сутки, вышел из камеры, сел в бус и поехал в РУВД, где составляется новый протокол, человек возвращается в Окрестина ждать нового суда.

Около 50 человек были перезадержаны по уголовной статье, а значит провели еще 10 суток на Окрестина, а затем были переведены в СИЗО Володарского или Жодино до суда.

Волонтеры подчеркивают, что на самом деле задержанных людей больше.

По наблюдениям правозащитников в Минске в каждом суде рассматривают около 7 административных таких дел ежедневно. При отсутствии волонтеров в суде, отсутствии дел в расписании — никто не знает точного количества судов, суток, арестов.

Также волонтеры отмечают, что люди, вышедшие из Окрестина, говорят о переполненных камерах, когда в помещении на 6 человек сидят 18.

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