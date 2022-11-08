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В рейтинге по качеству здравоохранения Беларусь оказалась пятой с конца

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  • 8.11.2022, 15:54
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В рейтинге по качеству здравоохранения Беларусь оказалась пятой с конца

Всего в списке 96 стран.

По данным аналитиков, в рейтинге стран по качеству системы здравоохранения в первом полугодии 2022 года Беларусь заняла 92-е место из 96. Индекс страны составил 46,14 (чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения). Оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей и стоимость услуг.

Худшие, чем у Беларуси, показатели имеют только Ирак, Бангладеш, Венесуэла и Мальта. Возглавили рейтинг Тайвань, Южная Корея и Япония.

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