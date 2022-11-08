Заместитель гауляйтера Херсона: Развязка близка 2 8.11.2022, 16:04

3,642

Для оккупантов все сложится не так просто.

Херсонский коллаборационист, заместитель гауляйтера города Кирилл Стремоусов в панике заявил, что уже в ближайшие дни на жителей Херсона ждет «развязка событий». Об этом он заявил в своем обращении, пишет «Главред».

Он утверждает, что на фоне якобы наблюдается затишье, но потом неожиданно добавил, что для оккупантов все сложится не так просто.

Российские военные готовятся к «любым решениям, даже самым сложным».

Еще 18 октября командующий российских войск в Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию на Херсонщине «непростой». Он не исключил, что командование может прийти «непростые решения» по Херсону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».