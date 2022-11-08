Заместитель гауляйтера Херсона: Развязка близка

Заместитель гауляйтера Херсона: Развязка близка2
- 8.11.2022, 16:04
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Для оккупантов все сложится не так просто.
Херсонский коллаборационист, заместитель гауляйтера города Кирилл Стремоусов в панике заявил, что уже в ближайшие дни на жителей Херсона ждет «развязка событий». Об этом он заявил в своем обращении, пишет «Главред».
Он утверждает, что на фоне якобы наблюдается затишье, но потом неожиданно добавил, что для оккупантов все сложится не так просто.
Российские военные готовятся к «любым решениям, даже самым сложным».
Еще 18 октября командующий российских войск в Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию на Херсонщине «непростой». Он не исключил, что командование может прийти «непростые решения» по Херсону.