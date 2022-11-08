Потерянный смартфон оккупанта рассказал, как РФ готовилась напасть на Украину с территории Гомельщины 3 8.11.2022, 16:17

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Журналисты нашли в телефоне много интересных данных.

Читатель «Флагштока» нашел смартфон, который ранее принадлежал офицеру российской армии. Журналисты издания изучили содержимое устройства.

Информация из смартфона была передана в редакцию Флагштока человеком, который не захотел себя называть. Также мы не можем назвать точное место, где смартфон был найден. Изучив весь массив информации, редакция Флагштока пришла к выводу, что материалы со смартфона не являются фальсификацией, и верифицируются данными социальных сетей владельца смартфона и его близких.

Данный материал основывается на фотографиях, хранившихся на устройстве, а также личной переписке военного с супругой в сети Viber и его сослуживцами в чатах сетей Telegram и WhatsApp.

Информация из смартфона позволила установить, что он принадлежал майору заместителю командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в городе Кяхта Павлу Юрьянову. Из фото паспорта, найденного в телефоне, указано, что он родился в селе Хоронхой (Республика Бурятия) в 1980 году.

Содержание переписки замполита позволяет оценить моральный дух российского военного перед началом вторжения в Украину.

Исходя из переписки можно предположить, что подготовка к нападению началась еще в 2021 году. О том, что выходных больше не будет, майор рассказал своей жене еще 23 декабря 2021 года. Из военной части Юрьянова не отпустили даже на Новый год.

Осознание происходящего было серьезным стрессом, заставляющим принимать успокоительные препараты. О том, что муж может оказаться на войне, по-видимому, знала и его жена.

Материально-техническое снабжение военнослужащих, которых готовили к войне, было организовано весьма слабо. Об этом можно судить по тому, что Юрьянову перед отправкой куртку и китайскую радиостанцию приобретала супруга.

Несмотря на внутреннюю тревогу, замполит продолжал руководить пропагандистской работой среди военнослужащих. «Вооруженные силы РФ на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности России», «Патриотизм — уставная и нравственная обязанность военнослужащего» — темы лекций, которые он организовывал по дороге в Беларусь.

«Даст бог, свидимся»

Эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь в конце января. По фотографиям из телефона можно предположить, что местом промежуточной дислокации был Речицкий район. О том, что это будут не просто учения, майор, по-видимому, рассказал своей жене 4 февраля. С того дня он не скрывал, что может больше никогда не вернуться домой.

Уже в Беларуси выяснилось, что часть военнослужащих не получила причитающегося денежного довольствия. «Флагшток» насчитал в памяти телефона 17 соответствующих рапортов. Оказалось, что эти военнослужащие были зачислены в состав перед самой отправкой. Личные дела еще не успели принять, поэтому произвести начисление им пообещали только в марте.

Переписка замполита содержит доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. В телеграм-чате «На баррикады» 6 февраля были опубликованы шифры переговорной таблицы, содержащие названия поселений Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, н. п. Речица, н. п. Безуево (вероятно, Безуев, деревня недалеко от Речицы, где располагался полевой военный лагерь в январе–феврале 2022 года).

В этом же чате содержится доказательство использования Полесского государственного радиационно-экологического заповедника для агрессии против Украины. Местом выгрузки ВВТ (вооружение и военная техника) обозначена «брошенная деревня». Ее координаты соответствуют урочищу Дёрновичи (отселенная в 1986 году из-за радиации деревня Наровлянского района Гомельской области). От Дёрнович до станции всего около 30 километров. Группировка, сформированная западнее реки Припять, принимала участие в военных действиях в Житомирской области, осуществляла захват Чернобыльской АЭС, а также штурмовала северо-западные пригороды Киева.

Более точных указаний на дальнейший путь замполита смартфон не содержал.

Таким образом, по переписке можно восстановить путь майора Юрьянова: чтобы добраться от военной части, расположенной в бурятской Кяхте, до белорусско-украинской границы в Наровлянском районе, он преодолел более шести тысяч километров.

23 февраля, за день до нападения майор Юрьянов сфотографировал порядок колонны военной техники, в которой насчитывалось 62 транспортных средства: преимущественно КамАЗы, Уралы и ЗиЛы (расчетная длинна колонны 3 150 метров).

16 марта замполит сфотографировал новый список техники. На этот раз в нем было лишь 15 транспортных средств, одно из которых было вычеркнуто. Номера транспортных средств и фамилии военнослужащих совпадают с частью фамилий, которые были указаны в колонне за день до нападения.

Социальные сети Юрьянова на сегодняшний день не активны: последней зафиксированный визит в сеть Вконтакте произошел 17 февраля 2022 года, за неделю до начала войны. Последние записи, сделанные хозяином телефона, датированы 17 марта. В сети некрологов о гибели Юрьянова его родные и сослуживцы не публиковали, в бурятских СМИ такие публикации также не были найдены.

В одной из социальных сетей Флагшток задал вопрос о судьбе Юрьянова его знакомому. Тот сообщил, что Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года. У Юрьянова остались две несовершеннолетние дочери.

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