Украинский журналист: Главарей «ЛНР» и «ДНР» скоро сдадут в утиль 2 8.11.2022, 16:36

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Денис Пушилин (слева) и Леонид Пасечник

На замену коллаборантам могут прийти российские чиновники.

После того как диктатор РФ Владимир Путин объявил об аннексии новых территорий Украины, главари «Л/ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сменили свои статусы. Внимание на это обратил в «Фейсбуке» известный украинский журналист Сергей Гармаш.

«А вы заметили, как тишком-нишком «главы» «республик» Пушилин и Пасечник вдруг стали временно исполняющим обязанности руководителей «новых российских» регионов?», - отметил журналист. Важным фактом также стало назначение Кремлем так называемого «вице-мэра» оккупированного города Мариуполя. Им стал не местный коллаборант, а российский чиновник, ранее возглавлявший Иркутск.

В целом, отметил Гармаш, и Пушилина, и Пасечника могут в скором времени сдать «в утиль».

«Чем больше бабок отмывается РФ в «новых» регионах, тем меньше местным места у корыта», - констатировал журналист.

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