В РФ из Беларуси пытались ввезти крупную партию контрабандных сигарет 1 8.11.2022, 16:40

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Стоимость изъятых табачных изделий составляет $180 тысяч.

Российские таможенники обнаружили партию сигарет вместо воздушных фильтров в фуре из Беларуси.

Сотрудники таможни остановили грузовик в Краснинском районе. Согласно сопроводительным документам из Республики Беларусь в Сафоново перемещались фильтрующие элементы очистки воздуха для грузовых автомобилей.

Во время досмотра таможенники выявили 104 тысячи пачек безакцизных белорусских сигарет.

— Табачные изделия были сокрыты в коробках с маркировкой «фильтрующие элементы очистки воздуха». Документы на сигареты отсутствовали, — сообщил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Александр Колесников.

Стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составляет $180 тысяч.

Материалы передадут полицейским для дальнейшей проверки и принятия решения

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