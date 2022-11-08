В РФ из Беларуси пытались ввезти крупную партию контрабандных сигарет

В РФ из Беларуси пытались ввезти крупную партию контрабандных сигарет1
- 8.11.2022, 16:40
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Стоимость изъятых табачных изделий составляет $180 тысяч.
Российские таможенники обнаружили партию сигарет вместо воздушных фильтров в фуре из Беларуси.
Сотрудники таможни остановили грузовик в Краснинском районе. Согласно сопроводительным документам из Республики Беларусь в Сафоново перемещались фильтрующие элементы очистки воздуха для грузовых автомобилей.
Во время досмотра таможенники выявили 104 тысячи пачек безакцизных белорусских сигарет.
— Табачные изделия были сокрыты в коробках с маркировкой «фильтрующие элементы очистки воздуха». Документы на сигареты отсутствовали, — сообщил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Александр Колесников.
Стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составляет $180 тысяч.
Материалы передадут полицейским для дальнейшей проверки и принятия решения