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К российским морпехам, которые бунтуют под Павловкой, направили политруков

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  • 8.11.2022, 16:48
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К российским морпехам, которые бунтуют под Павловкой, направили политруков

Вместо реальной помощи будет моральная.

Российские оккупанты понесли большие потери в боях у населенного пункта Павловка в Донецкой области, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет «Главред».

В расположение потрепанных частей РФ направили офицеров, чтобы подавить бунт недовольных, сообщил он в эфире национального марафона.

По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ, потери понесли подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

«Это правда, там большие потери (среди оккупантов под Павловкой, - ред.), они обратились к губернатору. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут офицеры-воспитатели, бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние», — добавил Череватый.

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