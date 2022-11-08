Статкевича, Тихановского и фигурантов их дела дополнительно приговорили к выплате 22 миллионов рублей 6 8.11.2022, 16:52

2,058

Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Деньги пойдут милиционерам «за сверхурочную работу».

Суд в Гомеле прибавил 22 млн рублей к выплате возмещения ущерба, якобы причиненного сотрудникам МВД политзаключенным Николаем Статкевичем и шестью другими заключенными. Жена Николая Марина Адамович узнала об этом из письма своего мужа от 3 ноября.

«Зацаніце маштаб. Да гэтага «па рашэнні суда» была сума — усяго толькі 1 млн даляраў на шасцярых. Ну хто ж на такія дробязі ўвагу звяртае. Вось вырашылі «дабавіць». Нават не ведаю, плакаць ці смяяцца. Дакладней, ведаю, канечне», – написала Адамович.

Напомним, по данному уголовному делу проходило шесть человек. Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича к 14 годам, Игоря Лосика к 15 годам, Артема Сакова к 16 годам, Владимира Цыгановича к 15 годам, Дмитрия Попова — к 16 годам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».