Россияне наварили канализационные люки на танк в качестве дополнительной брони

Россияне наварили канализационные люки на танк в качестве дополнительной брони3
- 8.11.2022, 16:55
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Но это им не помогло.
В Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники.
На видео показаны танки, полевая кухня, военный грузовик, ящики с БК.
Украинские бойцы обращают внимание, что оккупанты наварили украденные канализационные люки на свой танк как дополнительную броню, но это им не помогло.
Напомним, часто российские захватчики наваривают на свои танки «мангалы» — металлические конструкции, которые по их заблуждению должны защищать от ракет «Джавелин».