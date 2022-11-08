Россияне наварили канализационные люки на танк в качестве дополнительной брони 3 8.11.2022, 16:55

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иллюстрационное фото

Но это им не помогло.

В Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники.

На видео показаны танки, полевая кухня, военный грузовик, ящики с БК.

Украинские бойцы обращают внимание, что оккупанты наварили украденные канализационные люки на свой танк как дополнительную броню, но это им не помогло.

Напомним, часто российские захватчики наваривают на свои танки «мангалы» — металлические конструкции, которые по их заблуждению должны защищать от ракет «Джавелин».

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