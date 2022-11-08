Путин сильно промахнулся 1 8.11.2022, 17:05

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Эксперты назвали семь главных ошибок диктатора РФ в войне.

Российский диктатор Владимир Путин допустил ряд ошибок в войне против Украины. Его стратегические промахи способствовали провалу «блицкрига», а теперь могут повлечь затягивание войны.

Одной из ошибок является неправильное восприятие украинской армии. Путин был уверен, что армия Украины намного слабее. В то же время российские войска оказались гораздо менее компетентными. Об этом пишет норвежская газета Dagbladet со ссылкой на экспертов.

Аналитики отмечают, что Путин допустил ряд ошибок еще в начале вторжения. И все они подталкивают войну к тому, чтобы она стала затяжной.

По мнению экспертов из Норвегии, российский диктатор совершил следующие стратегические ошибки в войне против Украины:

Президент РФ рассчитывал на быструю капитуляцию украинцев и думал, что граждане Украины будут массово поддерживать российское вторжение.

Путин считал, что Запад раскололся, и поэтому понадобится очень много времени для объединения и оказания поддержки Украине и введения санкций против России.

Российский диктатор не рассчитывал на такое сильное сопротивление со стороны защитников Украины. Он думал, что украинская армия намного слабее. В то же время российская армия продемонстрировала меньшую компетентность, чем ожидалось.

Из-за войны России против Украины НАТО «получило новую жизнь», при том что РФ как раз очень не хотела укрепления и расширения Североатлантического альянса.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину «подхлестнуло» к США такие важные буферные государства, как Швеция и Финляндия.

За развязанную против Украины войну российские войска были затянуты в «трясину» во второй по величине стране Европы.

Международное сообщество не приемлет незаконную оккупацию Россией регионов Украины. В то же время Вооруженные силы Украины освобождают от российской оккупации значительные территории, которые захватчикам удалось захватить ранее.

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