В Китае новая волна COVID-19: количество зараженных стремительно растет 5 8.11.2022, 17:25

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В медучреждениях страны находится почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад.

В Китае в последние недели значительно увеличилось количество заболевших COVID-19. Специалисты говорят о новой волне коронавируса, пишет ТАСС.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки выявлено более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения. Это максимальный прирост с начала мая.

Настораживает и тот факт, что сейчас в медучреждениях находится почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад.

Власти страны сообщают, что инфицированные есть на территории всех административных единиц материкового Китая на уровне провинции, автономного района и города центрального подчинения.

При этом в стране сохраняются жесткие антиковидные меры. Например, в транспорте и в общественных местах в Пекине обязательно ношение масок. В магазинах и других подобных заведениях на входе обязательно проверяют «код здоровья» – программу на смартфоне, которая подтверждает, что человек за последние несколько дней официально не подвергался воздействию эпидемических факторов.

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