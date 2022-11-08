Какое жилье и за сколько продается в Дроздах, где живут чиновники и приближенные к Лукашенко бизнесмены 2 8.11.2022, 17:44

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Несколько вариантов элитной недвижимости.

В Дроздах, где построили коттеджи и квартиры чиновники, бизнесмены, спортсмены, сейчас продается около 20 объектов жилой недвижимости. Жилье есть как полностью готовое, с мебелью и техникой, так и недострои. Объединяет всех высокая стоимость и заезженное клише «элитное» или «для VIP». «Зеркало» подобрало несколько вариантов таких объектов.

Квартиры с отделкой и мебелью в домах на Пионерской

Трехкомнатная квартира продается в каркасно-блочном пятиэтажном доме № 7 на улице Пионерской, жилье находится на третьем этаже. Общая площадь недвижимости составляет чуть больше 127 м², жилая — немного более 70 м², кухня — около 14 «квадратов».

Здесь есть два санузла, в одном установлено джакузи. Квартира полностью укомплектована мебелью и кухонной техникой.

Цена объекта — 822 855 или 330 000 долларов (2594 USD/м²).

Там же, на Пионерской, в пятиэтажном доме № 9 продается трешка, расположена она на первом этаже. Ее общая площадь составляет немного больше 113 «квадратов», жилая — 86 м2, кухня — 46 м2. Здесь есть два санузла, две террасы и лоджия.

Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой. В стоимость входит машино-место в подземном паркинге.

Стоимость квартиры — 1 072 205 рублей или 430 000 долларов (3799 USD/м²).

На той же улице, в доме № 5, продается четырехкомнатная квартира общей площадью 135 «квадратов». Жилые помещения занимают чуть больше 95 м2, кухня — около 36 м2. В квартире две застекленные лоджии, два санузла.

Жилье оборудовано системой «Умный дом», оно продается с мебелью и техникой. Три комнаты выделены под спальни, одна из них с отдельным санузлом и гардеробной. Есть комната с эркером комната, она была звукоизолирована для занятий музыкой.

Цена жилья 1 496 100 или 600 000 долларов (4441 USD/м²).

В шестиэтажном доме № 36 на Пионерской выставили на продажу трехкомнатную квартиру общей площадью более 120 м2, жилая площадь — почти 72 «квадрата», кухня — почти 16 м2. В квартире есть два санузла и две отапливаемые лоджии.

Продавец отметил, что в квартире сделан отличный ремонт: на потолке ручная роспись, дизайнерский свет, в спальнях и гостиной на полу паркетная доска, в местах общего пользования — плитка, по всей квартире оборудованы теплые полы, установлен кондиционер.

Новым владельцам оставят итальянскую дизайнерскую мебель, профессиональную бытовую технику премиум класса.

Квартира стоит 1 084 673 рублей или 435 000 долларов (3554 USD/м²).

Можно купить и половину дорогой недвижимости

В домах на Пионерской можно купить жилье и подешевле, правда, это будет не вся квартира, а ее часть. Такой объект продается в доме № 3 — ½ трехкомнатной квартиры площадью более 109 «квадратов». Правда, не указано, с кем придется делить жилье.

В квартире есть итальянская мебель.

Стоимость половины квартиры — 299 220 рублей или 120 000 долларов (цена «квадрата» половины квартиры выходит 2201 USD), но можно поторговаться.

Готовый особняк с королевским интерьером

Выставлен на продажу коттедж из блоков на улице Тихой, он был построен в 2006 году. Участок, на котором он находится, занимает почти 6,5 соток, а дом общей площадью больше 320 м2, жилые помещения почти 130 «квадратов». Участок облагорожен, есть автополив, декоративное освещение.

В доме выполнен дизайнерский ремонт, установлены датчики движения, солнечные батареи. Мебель, сантехника и плитка итальянских производителей, встроенная кухонная техника Smeg, посудомоечная и сушильная машины — Miele.

Дом стоит 1 969 865 рублей или 790 000 долларов.

Дома-недострои с масштабными и дорогими задумками по проекту

Также выставлены на продажу несколько частных домов, которые еще не достроили. Например, один из таких находится на улице Вербной, на участке в 12 соток. Общая площадь дома 445 м2, жилая — 330. Здесь есть баня, гараж, бассейн, на участке выполнен ландшафтный дизайн, сделали пруд, разбили сад.

Однако продавец отмечает, что стоимость недвижимости может отличаться. За 4 363 625 рублей или 1 750 000 долларов его продадут недостроенным, а если покупатель захочет получить объект полностью готовым, то придется подождать, но объект будет стоить 2 300 000 долларов.

Есть недострой подешевле, находится он на улице Вербной, это кирпичный таунхаус на две квартиры, каждый расположен на участке более семи соток. Жилье общей площадью почти 312 «квадратов», жилая площадь — 146 м2, кухня занимает более 40 м2.

Жилье имеет три уровня, есть терраса, четыре санузла. Выполнена разводка вентиляционных каналов, электрики и сантехники, установлен двухконтурный газовый котел. Участок ухожен, он с настилом газона, огорожен забором из металлического штакетника, есть площадка для парковки автомобилей. Внутренние отделочные работы придется делать уже покупателям.

Цена объекта — 1 720 515 рублей или 690 000 долларов.

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