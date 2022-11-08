Политолог: Последние выступления Путина — признак внутренней истерики 6 8.11.2022, 17:46

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Главе Кремля все труднее объяснять, зачем он развязал войну.

У российского диктатора Владимира Путина большие проблемы с войной, которую он развязал против Украины. Именно с этим и связана его аномальная публичная активность в последнее время.

Об этом в интервью «Ходорковский LIVE» рассказал известный российский политтехнолог, публицист Станислав Белковский.

Частые публичные выступления Путина последних месяцев, по его мнению, это «симптоматика внутренней истерики».

«Спецоперация Z» не заладилась, планы его не реализовались. Ему все труднее объяснять, зачем он вообще это устроил. Как сказал один военный блогер, изначально лояльный «спецоперации Z»: «Если вы не можете воевать, зачем вы ввязались в эту войну?»... Ответ на этот вопрос все более и более повисает в воздухе и размывается в мутной атмосфере позднепутинских времен. Сначала этими целями назывались «демилитаризация» и «денацификация» Украины, фактически это лишение Украины ее государственной независимости и ликвидации ее Вооруженных сил. Потом стало ясно, что этих целей достичь нельзя и Путин снова заговорил о «защите населения Донбасса», хотя, мне кажется, что так плохо, как сейчас, населению Донбасса не было никогда, как минимум с момента окончания Второй мировой войны», - рассказал Белковский.

Он обратил внимание, что одной из последних объявленных Кремлем целей войны было обеспечение аннексированного Крыма водой.

«Путин говорил об этом даже Илону Маску в, насколько мне известно, состоявшемся месяц назад телефонном разговоре. Но поскольку водоснабжение Крыма не требует столь больших жертв, которые понесла Россия в самых разных смыслах, то ставки повышаются. Теперь это борьба с глобальным злом», - отметил российский политтехнолог.

Он усомнился, что население РФ проглотит историю с борьбой России против «Сатаны и Иблиса». Даже идеологически Кремль проигрывает эту войну.

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