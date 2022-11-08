В Могилеве будут судить предпринимателя за повышение цены на сыр 4 8.11.2022, 17:51

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Лукашисты заявили о «подрыве авторитета к органам власти».

Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего жителя города в злоупотреблении служебными полномочиями при формировании розничных цен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемый — директор общества с дополнительной ответственностью. По версии следствия, 8 октября 2022 года на рабочем месте в своем магазине он, зная о запрете повышения цен, «из корыстных соображений умышленно установил цену на сыр, превышающую его стоимость на 5 октября 2022 года».

«Своими действиями обвиняемый причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также государственным и общественным интересам. Это выразилось в подрыве авторитета органов власти при принятии системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной, установлению эффективной системы целевого контроля для обеспечения внутреннего потребительского рынка товарами», — утверждает прокуратура.

Мужчине предъявили обвинение по ч.2 ст. 424 УК. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

После предъявления обвинения бизнесмена выпустили на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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