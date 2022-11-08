закрыть
8 ноября 2022, вторник, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара

  • 8.11.2022, 17:59
  • 2,930
РФ несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара

Донецкая область Украины сейчас является эпицентром войны.

Российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

«Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации», — сказал Череватый.

Он также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ под Угледаром, отметив, что там «уже ждут „офицеров-воспитателей“ с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние».

Череватый подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

«Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко