РФ несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара 8.11.2022, 17:59

2,930

Донецкая область Украины сейчас является эпицентром войны.

Российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

«Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации», — сказал Череватый.

Он также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ под Угледаром, отметив, что там «уже ждут „офицеров-воспитателей“ с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние».

Череватый подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

«Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».