В Беларуси запретили выезжать за границу на самокатах 8.11.2022, 18:09

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Также запрет распространяется на сегвеи и гироскутеры.

Госпогранкомитет Беларуси изменил правила пересечения границы в автодорожных пунктах пропуска: теперь ее нельзя пересекать на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и подобных устройствах, которые не являются транспортными средствами. Об этом сообщает «АвтоГродно». Похоже, нововведение касается как минимум тех пунктов пропуска, где не предусмотрен переход границы в пешем порядке.

Как пишет издание, у гродненцев электросамокаты пользовались определенной популярностью при пересечении границы: с ними можно было не стоять в общей очереди, да и доехать можно далеко — запас хода около 50 км, подзарядиться можно на любой заправке. Но ночью во вторник читатели «АвтоГродно» стали сообщать, что на электросамокатах в пункты пропуска уже не пускают.

Журналисты позвонили в Госпогранкомитет. Там им рассказали, что с полуночи 8 ноября была изменена технологическая карта пропуска на границе, и на электросамокатах пересекать границу теперь нельзя. Издание уточняло информацию насчет ближайших к Гродно пунктов пропуска, и в ГПК сказали, что нововведение действует как на ПП «Привалка» (граница с Литвой), так и на ПП «Берестовица» (граница с Польшей). Отметим, что оба пункта предусматривают только пересечение границы на транспорте, переходить пешком там запрещено.

Причин нововведений в Госпогранкомитете журналистам не озвучили. Можно предположить, что дело в недавних изменениях в Правилах дорожного движения, которые вступили в силу 27 октября. Согласно новым правилам, электросамокаты, гироскутеры и сегвеи, в отличие от велосипедов, не являются транспортными средствами, их пользователи приравниваются к пешеходам.

Как добавляет «АвтоГродно», уже днем во вторник как минимум одного гродненца не пропустили за границу на электросамокате, ему пришлось складывать устройство и искать водителя, который бы его подвез.

Отметим, официальных публикаций насчет изменения правил пересечения границы на сайте и других ресурсах Госпогранкомитета пока не было.

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