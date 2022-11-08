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Россияне ударили по собственным позициям на Донецком направлении

  • 8.11.2022, 18:17
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Россияне ударили по собственным позициям на Донецком направлении

Ракеты были выпущены из Су-25.

В Донецкой области россияне ударили авиаракетами по собственным позициям. Как пишет liga.net, об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, за текущие сутки оккупанты на Донецком направлении 12 раз применили авиацию против украинских сил.

«Правда, один раз они выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям», – сказал спикер Восточной группировки.

В целом на этом направлении войска РФ, по словам Череватого, используют все виды имеющего у них вооружения, в частности артиллерию.

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