США пообещали поддерживать Украину до полной победы над Россией 1 8.11.2022, 18:42

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Об этом посол США в ООН завила во время визита в Киев.

Американская поддержка Украине «непоколебима», заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Киев. По ее словам, Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине до ее победы в войне, пишет CNN.

Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев сегодня, она намерена встретиться с представителями власти страны, говорится на сайте постпредства.

«Мы были едины [в вопросе поддержки Украины] с первого дня, и мы не видели никаких трещин в этом единстве», — сказал Томас-Гринфилд CNN. Обе партии в США поддерживали идеи отправлять Украине военную помощь, заявила посол.

С начала войны США отправила Украине венную помощь на $18,2 млрд и готовит отправить еще, заявили на прошлой неделе Минобороны США. Власти Штатов анонсировали очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн.

При этом уровень поддержки Украины среди республиканских избирателей падает, они все чаще задают вопросы о финансовой программе помощи Киеву, которую проводит администрация Байдена. В США сегодня стартовали промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы могут занять большинство в парламенте. Однако советник Белого дома Джейк Салливан во время визита в Киев в пятницу заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

Посол США В ООН также прокомментировала недавнюю статью The Washington Post о попытках властей США убедить Украину продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Она заявила, что все мирные переговоры Украина будет вести самостоятельно. Украина сама решит, когда будет готова к таким переговорам, они пройдут при поддержке международного сообщества, добавила Томас-Гринфилд. США не будет вести мирные переговоры с Россией без Украины, отметила она.

В конце прошлой недели газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что администрация президента Джо Байдена обратилась к властям Киева с частной просьбой: публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. При этом, по словам источников газеты, Вашингтон не намерен подталкивать Киев к мирному договору с Москвой. Цель просьбы — обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, которые опасается затяжной войны.

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