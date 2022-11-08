В Лиде арестовали грузовик, у которого на белом прицепе красная полоска 8.11.2022, 18:47

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Лукашисты даже в этом рассмотрели «одиночный пикет».

В редакцию «Зеркала» написал читатель, который занимается грузоперевозками. По словам мужчины, в Лиде с начала 2022 года арестовывают грузовики с прицепами «БЧБ-расцветки» и задерживают их водителей, а после заставляют перекрашивать машину или дорисовывать зеленую полоску. Попытались разобраться, что происходит и безопасно ли сейчас ездить за рулем таких машин.

«Лидчанин подкрасил грузовик в цвет государственного флага»

«БЧБ-расцветкой» считается, по описанию читателя Виктора (имя изменено), красная горизонтальная полоса на белом фоне. По его словам, еще в январе к нескольким его коллегам-владельцем таких прицепов приходили силовики, одного «хотели посадить на сутки», у второго «арестовали машину с грузом и поместили на штраф-стоянку до суда», составили протокол за одиночный пикет.

Собеседник говорит, что тогда водителям таких тягачей пришлось снимать наклейки или закрашивать их, а некоторым сотрудники РОВД «предложили просто добавить зеленую полоску».

19 января в инстаграме работника госканала ОНТ Александра Плескачева появился пост с фото таких грузовиков — видно, как машина с таким логотипом едет по Лиде, затем снимок колеса, на котором стоит блокиратор. Есть еще две фотографии — на одной мужчина закрашивает красную полосу белой краской, а на втором (видимо, это уже другое авто) под красной линией уже прокрашена зеленая. Текст у поста такой (пунктуация и орфография автора сохранены):

«Лидчанин понял, что с такими цветами ездить по Беларуси не время. Частная перевозка напитков местного предприятия приносит деньги и не маленькие. Поэтому, он принял решение и подкрасил грузовик в цвет Государственного флага. Такой шаг поприветствовали в лидском РОВД и пожелали бизнесмену — ровных дорог по жизни. Поговаривают, что иногда из кабины слышен и гимн страны…»

У нашего собеседника — такая же машина. Красную наклейку с нее пришлось снять, объясняет мужчина. По его словам, ГАИ в Лиде сейчас «отлавливает» водителей из других регионов, которые проезжают по районным дорогам, и ставит под арест грузовики. Виктор недавно заметил такие на стоянке, где находится его тягач.

— В октябре опять арестовали прицеп с таким же рисунком (человек из Барановичей приехал в Лиду снимать его с учета). Не знаю, чем он отделался, но дорисовал снизу зеленую полоску и уехал. А сегодня я заметил новый прицеп, и он тоже с «башмаком» на колесе — арестован и ждет суда, — поделился мужчина.

«Пикетирование путем выпуска на линию фургона-рефрижератора с бело-красно-белым флагом»

Как рассказали «Зеркалу» в правозащитном центре «Вясна», 3 октября в Лиде осудили мужчину за «пикетирование путем выпуска на линию фургона-рефрижератора с бело-красно-белым флагом». В материалах административного дела фигурирует житель города «Б. Б. области». Вероятно, речь о Барановичах. Ему дали штраф в 1600 рублей по ч.1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Арест, который ранее был наложен на фургон, судья отменил.

По словам нашего собеседника Виктора, водители, которых задерживали силовики, «ездили на машинах от брестской фирмы «Веставто». У компании действительно такой логотип, но перевозчик работает в Беларуси уже более 25 лет.

Как рассказал представитель «Веставто», куда журналистка «Зеркала» позвонила как владелец похожей машины, таких грузовиков у фирмы почти не осталось.

— У нас старые прицепы-рефрижераторы были с красной полосой на белом фоне: раньше мы повсеместно наклеивали эти логотипы на все прицепы. Сейчас практически все их распродали в силу возраста. Они катаются еще, их можно встретить, но это уже ездят ипэшники, частники. У нас в собственности таких осталось только два.

Остальные прицепы, по словам представителя компании, — белые. Две оставшиеся машины с красными полосами не арестовывали и водителей не задерживали, уточняет собеседник.

— Не было прецедентов таких. Наши водители ездят на них, их никто не останавливал, мы не перекрашивали ничего. Но если у вас таких [прицепов] много, возможно, есть смысл задуматься, — смеется мужчина.

«Это могут расценивать как одиночный пикет»

Мы позвонили также в ГАИ Лидского РОВД и спросили, можно ли ездить, не снимая и не закрашивая красную полосу на белом фоне. А также что вообще делать водителю такой машины.

— Смотреть по обстоятельствам, — ответили по телефону. — По-разному могут это расценивать. Смотря, как полоски организованы, грубо говоря.

— Белая машина, посередине — красная полоса.

— Даже пока не знаю, что сказать. Это могут расценивать как одиночный пикет.

— А если давно этот логотип нанесли?

— Ну я понимаю. У вас давно, и я думаю, что [в таком случае] вопросов не будет.

— Нужны какие-то документы с собой на машину по таким наклейкам? Например, что они давно нанесены, а не сейчас.

— Если у вас такие документы есть, они не помешают, я вам так скажу. Чтобы, в случае чего, [например,] водитель будет куда-то спешить и его задержат, а так он предоставит эти документы и, думаю, вопросов не будет.

— А можно на таких машинах, где на белом фоне красная полоса, по городу ездить вообще? Говорят, что их арестовывают, людям потом штрафы дают.

— Ну, ездите, кто вам мешает? (смеется) Я не слышал таких случаев — одна только была у нас такая, но немножко другая ситуация, как я помню. Так что пока ездите и не переживайте.

— Закрашивать линию не надо? Нам рассказывали, что заставляют снимать наклейки, перекрашивать или внизу зеленую полоску рисовать.

— Не могу вам ничего сказать. Не владею этой информацией, — сухо ответили в ГАИ.

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