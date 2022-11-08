Россия спрятала Черноморский флот в бухтах после ударов Украины
- 8.11.2022, 18:52
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Командование ЧФ также вывело из Севастополя подводные лодки,
Россия резко снизила активность флота в Черном море после атаки Украины на Севастополь, в результате которой могли пострадать фрегат «Адмирал Макаров» и тральщик «Иван Голубец».
Фрегаты класса «Адмирал Григорович» — самые крупные и вооруженные корабли, оставшиеся в составе Черноморского флота после затопления в апреле крейсера «Москва», — не выходят в море и преимущественно остаются в порту, отмечает Военно-морской институт США (USNI) со ссылкой на спутниковые снимки.
Один из кораблей, предположительно, получил повреждения в результате атаки украинских дронов, которая состоялась, несмотря на попытки российских военных защитить базу в Севастополе. Для этого в севастопольской бухте были размещены боевые дельфины, а на входе в нее установлено плавучее боновое заграждение.
Теперь линия таких же защитных заграждений видна со спутников у боевых кораблей и заправочных пирсов, расположенных влубине бухты, отмечает USNI. Кроме того, число бассейнов для боевых дельфинов увеличилось с двух до трех, что, вероятно, свидетельствует о расширении их использования в патрульных миссиях, пишут эксперты.
Спрятав в порту боевые корабли, командование ЧФ также вывело из Севастополя подводные лодки, переместив их на базу в Новороссийске. Она, хотя и была модернизирована в последние годы, все же находится слишком далеко от театра боевых действий, отмечает USNI.
В момент атаки украинских дронов 29 октября в бухте Севастополя находилась лишь одна из четырех подлодок класса Kilo по кодификации НАТО.
У России де-факто больше нет военных активов в Черном море, говорит исследователь Ближневосточного института в Стамбуле Ёрюк Ишик.
Если в начале войны какие-то силы контролировали запад черноморского бассейна, то теперь «нет ничего», констатирует он: «Командиры их Черноморского флота уволены. Они не могут вывести свои корабли».
«Полный коллапс российских вооруженных сил», продолжает Ишик, делает пустыми российские угрозы в адрес «зернового коридора», по которому с начала августа сельхозтовары вывозятся из украинских портов. Заблокировать порты, по словам эксперта, Россия более не в состоянии.