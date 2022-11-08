В Беларуси до сих пор не решили проблему с упаковкой тетрапак

В Беларуси до сих пор не решили проблему с упаковкой тетрапак7
- 8.11.2022, 19:01
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Лукашенко еще в начале августа поручил решить проблему с упаковкой «за сутки».
В Беларуси отсутствуют технологии для производства белорусского тетрапака. Об этом сообщил замглавы «Беллесбумпрома» Александр Пшенный в эфире СТВ.
Заместитель главы концерна объяснил, что на заводе в Добруше уже начали выпускать картон, который станет основой для упаковки тетрапак. Но и добавил, что пока в Беларуси все еще «нет компетенций» для того, чтобы производить белорусский тетрапак.
– Нужно искать инвестора с технологиями, - заметил чиновник.
Напомним, Лукашенко еще в начале августа поручил решить проблему с упаковкой «за сутки».