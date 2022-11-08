СМИ: Илон Маск рассматривает вариант сделать доступ к Twitter платным

СМИ: Илон Маск рассматривает вариант сделать доступ к Twitter платным13
- 8.11.2022, 19:23
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Он считает, что в связи с происходящими событиями вокруг этой соцсети «Twitter уже никогда не будет прежним».
Американский предприниматель Илон Маск изучает вопрос сделать платным доступ к социальной сети Twitter, которую он приобрел в октябре. Об этом со ссылкой на собственные источники в компании сообщил 8 ноября основатель и редактор издания Platformer Кейси Ньютон.
Он пишет, что Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали план, который предполагает взимание платы «с большинства или всех пользователей» Twitter.
Речь, в частности, идет о возможности требовать плату у тех пользователей, которые превысят некий установленный компанией ежемесячный лимит на бесплатное присутствие в Twitter.
Собеседники журналистов отмечают, что этот вопрос Маск и Сакс обсуждали «на недавних встречах». Официально ни один, ни второй этого не подтверждали, пишет Ньютон.
Он считает, что в связи с происходящими событиями вокруг этой соцсети «Twitter уже никогда не будет прежним».