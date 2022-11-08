Зимбабве догнало Беларусь в освоении космоса 2 8.11.2022, 19:37

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Теперь у африканской страны также есть искусственный спутник Земли.

Зимбабве догнало Беларусь в освоении космоса. Теперь у африканской страны также есть искусственный спутник Земли.

ZimSat-1 был отправлен в космос грузовым кораблем NG-18 Cygnus, который NASA 7 ноября отправило на МКС. В дальнейшем зимбабвийский спутник будет выведен на орбиту с помощью японского модуля Kibo примерно через две недели после запуска.

«Это гордый момент для нашей великой страны. Он символизирует нацию, прокладывающую новый путь и устремляющуюся в новую эру обновления», — прокомментировал запуск президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Спутник будет заниматься дистанционным зондированием поверхности Земли. Он оснащен мультиспектральной камерой, которую предполагается использовать в интересах сельского и лесного хозяйства, разведки полезных ископаемых.

Надо отметить, что ZimSat-1 был построен зимбабвийскиими инженерами в сотрудничестве с Технологическим институтом Кюсю и Японским агентством аэрокосмических исследований. Он является очередным этапом проекта BIRDS, в рамках которого японский институт обучает аспирантов из развивающихся стран с целью помочь этим государствам начать собственную космическую программу. В рамках уже пятой итерации проекта создаются спутники с участием представителей Уганды и Зимбабве. Они собирают мини-спутники класса CubeSat, основанные на модулях-кубах с гранью 10 см. Масса такого куба составляет не более 2 кг. В спутниках часто используются готовые компоненты. Как правило, они выводятся на орбиту с МКС.

Напомним, белорусский спутник был выведен на орбиту в 2012 году. С тех пор срок его службы продлевался не один раз.

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