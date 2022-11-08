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Морпехи Украины за прошедшие сутки уничтожили два танка и пять БМП

  • 8.11.2022, 19:47
Морпехи Украины за прошедшие сутки уничтожили два танка и пять БМП

Также были ликвидированы 18 российских оккупантов

За прошедшие сутки 7 ноября морские пехотинцы Украины уничтожили 18 российских оккупантов, танк, единицу автомобильной техники и БПЛА. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Также артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по российским захватчикам, уничтожив семь оккупантов, танк, пять БМП, две прицепные гаубицы и боевую бронированную машину.

В командовании отметили, что окончательные потери врага уточняются.

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