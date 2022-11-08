В среду в Беларуси будет до +13 градусов 8.11.2022, 20:13

Днем преимущественно без осадков.

Порывистый ветер и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 9 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-восточной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, днем по северу порывы усилятся до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, а днем — плюс 8-13 градусов.

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